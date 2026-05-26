En esta noticia
El canal oficial de AccuWeather publicó un informe en el que advierte sobre una oleada de humedad tropical que se cruzará con un frente estacionario y provocará tormentas eléctricas y lluvias intensas.
Estas lluvias podrían causar inundaciones y dejar acumulaciones localizadas mayores o menores de entre 5 y 20 cm de lluvia. Según los meteorólogos, la precipitación máxima local es de 30 cm.
Se aproxima la tormenta del siglo: ¿Por cuánto tiempo se extenderán las lluvias?
Según AccuWeather, las lluvias intensas y tormentas eléctricas se mantendrán hasta el último día de mayo debido al ingreso continuo de humedad desde el Caribe y el Golfo de México.
El temporal dio inicio el fin de semana del Memorial Day y continuará durante toda la semana: desde AccuWeather señalan que podrían ser entre 4 y 5 días consecutivos de lluvias en determinadas zonas. No obstante, este diluvio beneficiará a algunas zonas que venían experimentando sequías, como gran parte del sur de Estados Unidos.
Las zonas más afectadas por la tormenta del siglo: ¿Cuáles serán?
Entre las zonas más propensas a sufrir inundaciones se encuentran:
- Sudeste de Texas
- Centro de Louisiana
- Noreste de Georgia
- Corredor de Carolina del sur
- Sudoeste de Carolina del norte
- Sectores urbanos que tengan un sistema de drenaje deficiente
Además de las inundaciones, se esperan ráfagas de viento, posible caída de granizo y formación de super celdas (tornados) aislados en algunos casos.