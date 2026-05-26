Estas lluvias podrían causar inundaciones y dejar acumulaciones localizadas mayores o menores de entre 5 y 20 cm de lluvia.

El canal oficial de AccuWeather publicó un informe en el que advierte sobre una oleada de humedad tropical que se cruzará con un frente estacionario y provocará tormentas eléctricas y lluvias intensas.

Estas lluvias podrían causar inundaciones y dejar acumulaciones localizadas mayores o menores de entre 5 y 20 cm de lluvia. Según los meteorólogos, la precipitación máxima local es de 30 cm.

El canal oficial de AccuWeather publicó un informe en el que advierte sobre una oleada de humedad tropical que se cruzará con un frente estacionario Chat GPT | IA

Se aproxima la tormenta del siglo: ¿Por cuánto tiempo se extenderán las lluvias?

Según AccuWeather, las lluvias intensas y tormentas eléctricas se mantendrán hasta el último día de mayo debido al ingreso continuo de humedad desde el Caribe y el Golfo de México.

El temporal dio inicio el fin de semana del Memorial Day y continuará durante toda la semana: desde AccuWeather señalan que podrían ser entre 4 y 5 días consecutivos de lluvias en determinadas zonas. No obstante, este diluvio beneficiará a algunas zonas que venían experimentando sequías, como gran parte del sur de Estados Unidos.

Las zonas más afectadas por la tormenta del siglo: ¿Cuáles serán?

Entre las zonas más propensas a sufrir inundaciones se encuentran:

Sudeste de Texas

Centro de Louisiana

Noreste de Georgia

Corredor de Carolina del sur

Sudoeste de Carolina del norte

Sectores urbanos que tengan un sistema de drenaje deficiente

Además de las inundaciones, se esperan ráfagas de viento, posible caída de granizo y formación de super celdas (tornados) aislados en algunos casos.