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Este martes, 26 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1303 - San Cono

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

 1°1303 11°5004
 1262  12°9905
 3°6661 13°3114 
 8031  14°0131 
 5956  15°3783 
 6°1564  16°5795
 8591  17°6544 
 5003  18°1964 
 9197  19°7291 
 10°8156 20°4155 

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele aludir a esperanza, protección y buena suerte, especialmente en lo económico o laboral.

También puede invitar a renovar la fe, agradecer favores recibidos y actuar con humildad y solidaridad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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