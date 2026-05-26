Este martes, 26 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1303 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

1° 1303 11° 5004 2° 1262 12° 9905 3° 6661 13° 3114 4° 8031 14° 0131 5° 5956 15° 3783 6° 1564 16° 5795 7° 8591 17° 6544 8° 5003 18° 1964 9° 9197 19° 7291 10° 8156 20° 4155

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele aludir a esperanza, protección y buena suerte, especialmente en lo económico o laboral.

También puede invitar a renovar la fe, agradecer favores recibidos y actuar con humildad y solidaridad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.