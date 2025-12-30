En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que en Argentina se recibirá el Año Nuevo con lluvias en gran parte del país. Justamente, un ciclón provocará que el clima cambie drásticamente y atraiga lluvias torrenciales y tormentas eléctricas como consecuencia.
El sistema de baja presión se está formando a partir de este martes y continuará durante gran parte de la semana. En ese sentido, los fenómenos climáticos ya se sentirán durante esta misma jornada.
Cómo estará el clima en Año Nuevo, provincia por provincia
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): mayormente nublado durante el día, sin probabilidad de lluvias. Máxima de 39° C y mínimas de 27°.
- Buenos Aires: parcialmente nublado durante el día en promedio y vientos fuertes en el sur. Máximas entre 37° C y 40 °C y mínimas de 25°.
- Catamarca: lluvias por la noche en Antofagasta de la Sierra, Santa María, Andalgalá, Belén y Tinogasta. No se esperan lluvias en la capital. Máximas de 36° C y mínimas de 23°.
- Chaco: chaparrones y tormentas aisladas en Resistencia por la noche y continuarán durante la semana. Máximas de 32° C y mínimas de 23°.
- Chubut: algo nublado durante todo el día en la provincia, aunque no se esperan lluvias. Máximas de 27° C y mínimas de 12°.
- Córdoba: chaparrones y tormentas en casi toda la provincia durante la noche y continúan para el 1 de enero. Máximas de 38° C y mínimas de 23°.
- Corrientes: vuelven las lluvias a la capital y la zona norte de la provincia y siguen para el 1.º de enero. Máximas de 32° y mínimas de 22°.
- Entre Ríos: sin tormentas por la noche, algo nublado durante la jornada. Máximas de 39° C y mínimas de 21°.
- Formosa: empeoran las condiciones nuevamente con lluvias concentradas en la zona este de la provincia. Máximas de 35° y mínimas de 23°.
- Jujuy: continúan las lluvias para el miércoles a la noche en toda la provincia, sin alivio para los días siguientes. Máximas de 29° y mínimas de 19°.
- La Pampa: un poco nubado durante el día, pero sin lluvias, con máximas de 40° y mínimas de 22°.
- La Rioja: se esperan tormentas aisladas para Chilecito. Máximas de 37° y mínimas de 23°.
- Mendoza: toda la provincia tendrá lluvias y tormentas hasta la noche. Máximas de 36° C y mínimas de 21°.
- Misiones: seguirán las lluvias para toda la provincia y no habrá alivio hasta el sábado. Máximas de 29° y mínimas de 22°.
- Neuquén: buenas condiciones durante todo el día, con pocas nubes, pero no se esperan lluvias. Máximas de 35° C y mínimas de 24°.
- Río Negro: algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias en ninguna zona rionegrina. Máximas de 35° C en el norte y mínimas de 24°.
- Salta: se esperan lluvias por la noche en la capital y Cachi. Máximas de 28° y mínimas de 19°.
- San Juan: tormentas en la capital y en toda la provincia. Máximas de 33° y mínimas de 22°.
- San Luis: noche lluviosa con chaparrones en la capital y alrededores. Máximas de 37° y mínimas de 21°.
- Santa Cruz: lluvias por la noche para Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, El Calafate y Río Turbio, las cuales seguirán el 1° de enero. Máximas de 24° y mínimas de 8°.
- Santa Fe: parcialmente nublado en toda la región, pero las lluvias recién llegarán para el 1.º de enero. Máximas de 39° C en el sur y mínimas de 23°.
- Santiago del Estero: tras días de lluvias, habrá un alivio durante Año Nuevo. Máximas de 36° C y mínimas de 23°.
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: lluvias aisladas en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin la noche, continuando para el jueves. Máximas de 13° y mínimas de 4°.
- Tucumán: alerta por lluvias en toda la provincia por la noche y seguirán por cinco días más. Máximas de 33° y mínimas de 23°.
Los efectos que traerá el ciclón
Después de las graves inundaciones en Corrientes, el clima no da tregua y el SMN advirtió que muchas provincias están bajo alerta meteorológica nivel amarilla.
La presencia de un sistema de baja presión en el océano provocará que el área sea afectada “por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.
El organismo añadió que se espera también abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Por su parte, los valores de precipitación acumulada marcará entre 20 y 50 mm.