El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que en Argentina se recibirá el Año Nuevo con lluvias en gran parte del país. Justamente, un ciclón provocará que el clima cambie drásticamente y atraiga lluvias torrenciales y tormentas eléctricas como consecuencia.

El sistema de baja presión se está formando a partir de este martes y continuará durante gran parte de la semana. En ese sentido, los fenómenos climáticos ya se sentirán durante esta misma jornada.

Un ciclón azotará al país en Año Nuevo: alerta roja por tormentas eléctricas y lluvias torrenciales en estas provincias. Foto: Windy

Cómo estará el clima en Año Nuevo, provincia por provincia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) : mayormente nublado durante el día, sin probabilidad de lluvias. Máxima de 39° C y mínimas de 27°.

Buenos Aires : parcialmente nublado durante el día en promedio y vientos fuertes en el sur. Máximas entre 37° C y 40 °C y mínimas de 25°.

Catamarca : lluvias por la noche en Antofagasta de la Sierra, Santa María, Andalgalá, Belén y Tinogasta. No se esperan lluvias en la capital. Máximas de 36° C y mínimas de 23°.

Chaco : chaparrones y tormentas aisladas en Resistencia por la noche y continuarán durante la semana. Máximas de 32° C y mínimas de 23°.

Chubut : algo nublado durante todo el día en la provincia, aunque no se esperan lluvias. Máximas de 27° C y mínimas de 12°.

Córdoba : chaparrones y tormentas en casi toda la provincia durante la noche y continúan para el 1 de enero. Máximas de 38° C y mínimas de 23°.

Corrientes : vuelven las lluvias a la capital y la zona norte de la provincia y siguen para el 1.º de enero. Máximas de 32° y mínimas de 22°.

Entre Ríos : sin tormentas por la noche, algo nublado durante la jornada. Máximas de 39° C y mínimas de 21°.

Formosa : empeoran las condiciones nuevamente con lluvias concentradas en la zona este de la provincia. Máximas de 35° y mínimas de 23°.

Jujuy : continúan las lluvias para el miércoles a la noche en toda la provincia, sin alivio para los días siguientes. Máximas de 29° y mínimas de 19°.

La Pampa : un poco nubado durante el día, pero sin lluvias, con máximas de 40° y mínimas de 22°.

La Rioja : se esperan tormentas aisladas para Chilecito. Máximas de 37° y mínimas de 23°.

Mendoza : toda la provincia tendrá lluvias y tormentas hasta la noche. Máximas de 36° C y mínimas de 21°.

Misiones : seguirán las lluvias para toda la provincia y no habrá alivio hasta el sábado. Máximas de 29° y mínimas de 22°.

Neuquén : buenas condiciones durante todo el día, con pocas nubes, pero no se esperan lluvias. Máximas de 35° C y mínimas de 24°.

Río Negro : algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias en ninguna zona rionegrina. Máximas de 35° C en el norte y mínimas de 24°.

Salta : se esperan lluvias por la noche en la capital y Cachi. Máximas de 28° y mínimas de 19°.

San Juan : tormentas en la capital y en toda la provincia. Máximas de 33° y mínimas de 22°.

San Luis : noche lluviosa con chaparrones en la capital y alrededores. Máximas de 37° y mínimas de 21°.

Santa Cruz : lluvias por la noche para Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, El Calafate y Río Turbio, las cuales seguirán el 1° de enero. Máximas de 24° y mínimas de 8°.

Santa Fe : parcialmente nublado en toda la región, pero las lluvias recién llegarán para el 1.º de enero. Máximas de 39° C en el sur y mínimas de 23°.

Santiago del Estero : tras días de lluvias, habrá un alivio durante Año Nuevo. Máximas de 36° C y mínimas de 23°.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : lluvias aisladas en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin la noche, continuando para el jueves. Máximas de 13° y mínimas de 4°.

Tucumán: alerta por lluvias en toda la provincia por la noche y seguirán por cinco días más. Máximas de 33° y mínimas de 23°.

Los efectos que traerá el ciclón

Después de las graves inundaciones en Corrientes, el clima no da tregua y el SMN advirtió que muchas provincias están bajo alerta meteorológica nivel amarilla.

La presencia de un sistema de baja presión en el océano provocará que el área sea afectada “por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

El organismo añadió que se espera también abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Por su parte, los valores de precipitación acumulada marcará entre 20 y 50 mm.