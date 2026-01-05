El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para Buenos Aires y varias provincias del país por el ingreso de una intensa tormenta. El mal clima traerá fuertes lluvias que se prolongarán durante varios días seguidos con abundante caída de agua y ráfagas de viento que podrían superar los 53 kilómetros por hora.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El organismo informó que durante la noche del martes 6 se comenzará a formar un intenso temporal en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias podrían acumular cerca de 10 milímetros y estar acompañadas de actividad eléctrica con ráfagas de hasta 53 km/h.

Pronóstico del tiempo del SMN.

Las nubes negras harán descender la temperatura a una mínima de 18° y las principales localidades afectadas serán:

Bahía Blanca

Monte Hermoso

Tres Arroyos

Necochea

Coronel Pringles

Sierra de la Ventana

Coronel Suárez

Olavarría

Azul

Tandil

Las Flores

Alerta por tormentas en diversas provincias del país

El Servicio Meteorológico informó que una fuerte tormenta golpeará durante la semana:

Salta y Jujuy

Las lluvias llegarán durante la mañana del miércoles 7 de enero y se prolongarán hasta el sábado 10. Abundante caída de agua con acumulado de 40 milímetros y un descenso en la temperatura hasta los 15°. Las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora.

Tucumán, Catamarca y La Rioja

Experimentarán tormentas desde la noche del miércoles hasta el jueves. Caerán fuertes precipitaciones de hasta 35 milímetros con sensación térmica oscilante entre los 34° y 20°.

Mendoza, San Luis y Córdoba

El clima en estas provincias será inestable por la llegada del temporal durante el jueves 8. Se extenderá hasta el viernes 9 con abundante caída de agua con hasta 29 milímetros y vientos inestables de 43 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Lunes 5: cielo despejado con temperatura máxima de 28°

Martes 6 : aumenta la sensación térmica hasta los 31°

Miércoles 7 : cielo nublado con mínimas de 21°

Jueves 8 : baja la temperatura hasta los 17°

Viernes 9 : cielo despejado

Sábado 10 : clima seco con vientos sentido oeste y sensaciones de entre 21° y 26°

Domingo 11: cielo despejado