En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para Buenos Aires y varias provincias del país por el ingreso de una intensa tormenta. El mal clima traerá fuertes lluvias que se prolongarán durante varios días seguidos con abundante caída de agua y ráfagas de viento que podrían superar los 53 kilómetros por hora.
Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires
El organismo informó que durante la noche del martes 6 se comenzará a formar un intenso temporal en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias podrían acumular cerca de 10 milímetros y estar acompañadas de actividad eléctrica con ráfagas de hasta 53 km/h.
Las nubes negras harán descender la temperatura a una mínima de 18° y las principales localidades afectadas serán:
- Bahía Blanca
- Monte Hermoso
- Tres Arroyos
- Necochea
- Coronel Pringles
- Sierra de la Ventana
- Coronel Suárez
- Olavarría
- Azul
- Tandil
- Las Flores
Alerta por tormentas en diversas provincias del país
El Servicio Meteorológico informó que una fuerte tormenta golpeará durante la semana:
Salta y Jujuy
Las lluvias llegarán durante la mañana del miércoles 7 de enero y se prolongarán hasta el sábado 10. Abundante caída de agua con acumulado de 40 milímetros y un descenso en la temperatura hasta los 15°. Las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora.
Tucumán, Catamarca y La Rioja
Experimentarán tormentas desde la noche del miércoles hasta el jueves. Caerán fuertes precipitaciones de hasta 35 milímetros con sensación térmica oscilante entre los 34° y 20°.
Mendoza, San Luis y Córdoba
El clima en estas provincias será inestable por la llegada del temporal durante el jueves 8. Se extenderá hasta el viernes 9 con abundante caída de agua con hasta 29 milímetros y vientos inestables de 43 kilómetros por hora.
Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El SMN informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Lunes 5: cielo despejado con temperatura máxima de 28°
- Martes 6: aumenta la sensación térmica hasta los 31°
- Miércoles 7: cielo nublado con mínimas de 21°
- Jueves 8: baja la temperatura hasta los 17°
- Viernes 9: cielo despejado
- Sábado 10: clima seco con vientos sentido oeste y sensaciones de entre 21° y 26°
- Domingo 11: cielo despejado