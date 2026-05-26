En esta noticia Los municipios de Nuevo León que vivirán la tormenta más violenta este martes 26 de mayo

Nuevo León se prepara para enfrentar uno de los martes más intensos del año. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) encendió las alertas climatológicas para este 26 de mayo, advirtiendo sobre lluvias históricas, tormentas eléctricas, granizo y vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 70 km/h en varios municipios de la entidad.

Norte y sur del estado serán las zonas más golpeadas, aunque ninguna región quedará completamente a salvo de un cielo que amenaza con desatarse con todo.

Los municipios de Nuevo León que vivirán la tormenta más violenta este martes 26 de mayo

No todos los rincones de Nuevo León correrán la misma suerte, pero hay una lista de municipios donde las autoridades climatológicas piden extrema precaución. Según el Pronóstico Extendido a 96 horas de la Conagua, las precipitaciones más intensas se concentrarán en dos franjas: la franja norte y la franja sur del estado, donde la combinación de humedad, frentes de aire y condiciones atmosféricas inestables creará el escenario perfecto para tormentas eléctricas con aparato eléctrico, granizo intermitente y lluvias que podrían acumularse en cuestión de horas.

Los municipios en alerta máxima son:

Norte: Anáhuac, Sabinas Hidalgo, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Agualeguas, Parás, Vallecillo y Villaldama.

Sur: Galeana, Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Aramberri, Zaragoza, Iturbide y Rayones.

Conagua activa alerta en Nuevo León por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y granizo este 26 de mayo; estos son los municipios con mayor riesgo climático. Shutterstock

¿Cuánto calor y cuánta lluvia aguanta tu municipio? Así estará el clima en Nuevo León este martes

Pese a la intensidad de las tormentas previstas, el termómetro no descansará. La temperatura máxima en el estado oscilará entre los 30 y los 35 grados centígrados durante el día, lo que significa que los regiomontanos vivirán esa combinación tan característica del noreste mexicano: calor sofocante por la mañana y tormenta eléctrica devastadora por la tarde. Aquí el desglose por municipio:

Allende: Tormentas eléctricas. Máxima de 30°C / Mínima de 20°C.

Anáhuac: Cielo medio nublado. Máxima de 33°C / Mínima de 21°C.

Cadereyta Jiménez: Parcialmente nublado. Máxima de 31°C / Mínima de 20°C.

Carmen: Lluvias presentes. Máxima de 31°C / Mínima de 20°C.

Cerralvo: Lluvias presentes. Máxima de 30°C / Mínima de 21°C.

China: Lluvias presentes. Máxima de 32°C / Mínima de 23°C.