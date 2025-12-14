El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por la llegada de un fenómeno que provocará tormentas fuertes y lluvias intensas durante 24 horas.

El ciclón afectará principalmente a la provincia de Chaco, pero también se extenderá hacia otras regiones del norte y este argentino.

¿Cuándo llega el ciclón a Chaco?

Chaco amanecerá este lunes 15 de diciembre con tormentas fuertes desde la mañana, que se prolongarán hasta la tarde. Por la noche, el ciclón dará paso a tormentas aisladas, aunque persistirá la inestabilidad.

El resto de la semana se presentará con condiciones agradables, aunque el calor volverá con fuerza hacia el viernes y sábado, cuando se prevén ráfagas de viento de hasta 59 km/h y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38°C.

¿Qué zonas serán las más afectadas por el ciclón?

El SMN detalló que las zonas más comprometidas por el temporal serán:

Resistencia

General José de San Martín

Juan José Castillo

Taco Pozo

Presidencia Roque Sáenz Peña

Villa Ángela

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Chaco?

El pronóstico para la semana en la provincia es el siguiente: