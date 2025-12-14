En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por la llegada de un fenómeno que provocará tormentas fuertes y lluvias intensas durante 24 horas.

El ciclón afectará principalmente a la provincia de Chaco, pero también se extenderá hacia otras regiones del norte y este argentino.

¿Cuándo llega el ciclón a Chaco?

Chaco amanecerá este lunes 15 de diciembre con tormentas fuertes desde la mañana, que se prolongarán hasta la tarde. Por la noche, el ciclón dará paso a tormentas aisladas, aunque persistirá la inestabilidad.

El resto de la semana se presentará con condiciones agradables, aunque el calor volverá con fuerza hacia el viernes y sábado, cuando se prevén ráfagas de viento de hasta 59 km/h y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38°C.

¿Qué zonas serán las más afectadas por el ciclón?

El SMN detalló que las zonas más comprometidas por el temporal serán:

  • Resistencia
  • General José de San Martín
  • Juan José Castillo
  • Taco Pozo
  • Presidencia Roque Sáenz Peña
  • Villa Ángela
Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Chaco?

El pronóstico para la semana en la provincia es el siguiente:

  • Lunes 15: mínima de 21°C y máxima de 31°C, con tormenta fuertes desde la mañana hasta la tarde y tormentas aisladas por la noche.
  • Martes 16: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con el cielo despejado.
  • Miércoles 17: mínima de 17°C y máxima de 28°C, con el cielo algo nublado.
  • Jueves 18: mínima de 21°C y máxima de 32°C, con el cielo parcialmente nublado.
  • Viernes 19: mínima de 26°C y máxima de 36°C, con el cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento de hasta 59 km/h.
  • Sábado 20: mínima de 27°C y máxima de 38°C, con el cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado por la tarde-noche, con ráfagas intensas.