El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán tormentas fuertes y lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, por el fin de semana en estas zonas.

El pico del diluvio será en la región sur del país donde habrá posibilidad de granizos, nevadas y vendavales de hasta 60 km/h, según advirtió el organismo a cargo del clima.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas ante la llegada de un frente de tormentas que se concentrará en el noreste del país, específicamente en la provincia de Misiones.

Por su parte, el centro de la Argentina (incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires y La Pampa) afronta un escenario dominado por vientos intensos, un marcado descenso térmico y densos bancos de niebla (advertencia violeta) que condicionan toda la semana.

Las tormentas llegarán a todo el país. Fuente: EFE Manuel Bruque

El pronóstico día a dia en las zonas más afectadas

Martes 26 de Mayo | Alertas duplicadas y vientos fuertes en el centro: el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional se divide. El norte sigue bajo la amenaza de lluvias severas, pero las lluvias se desplazan hacia la zona central. La Pampa entra en alerta amarilla por ráfagas de viento del sector norte que alcanzan los 70 km/h, funcionando como el motor que empuja el aire húmedo y frío.

Miércoles 27 de Mayo : la interacción entre el potente anticiclón instalado en el centro del país y la inestabilidad del norte genera un estancamiento climático. La humedad trepa a niveles cercanos al 90% en la franja central y las provincias del litoral, profundizando las condiciones de tormenta y dejando los cielos completamente cubiertos de nubes bajas y oscuras.

Jueves 28 de Mayo: el fenómeno alcanza su madurez. A diferencia de una tormenta de Santa Rosa tradicional —que suele descargar con fuerza en pocas horas y retirarse—, la configuración de esta semana hace que el mal tiempo, el viento del este y las lloviznas persistentes se queden estancados, generando un desgaste acumulativo que afectará las rutas y la infraestructura urbana hasta el cierre de la semana.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana: