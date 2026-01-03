Después de una semana con lluvias torrenciales y tormentas eléctricas como protagonistas en Año Nuevo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que volverán las precipitaciones a distintas provincias del país.

El organismo que vigila el clima en Argentina informó que los fenómenos climáticos se comenzarán a sentir a partir de este mismo sábado y se extenderán durante la próxima semana. En ese sentido, rige una alerta amarilla por un diluvio que amenaza a diferentes áreas.

Se parte el cielo en estas provincias y llega el primer diluvio del año: rige una alerta por lluvias y tormentas. Foto: SMN

¿En qué provincias vuelven las lluvias y tormentas?

El SMN especificó que este sábado 3 de enero seguirán las lluvias en gran parte del norte argentino, tal como viene ocurriendo desde hace dos semanas. De esta manera, no habrá alivio y lloverá en estos sectores los próximos días:

Domingo 4 : Jujuy, Salta, este de Formosa, Tucumán, Catamarca, norte de Santiago del Estero y Tierra del Fuego

Lunes 5 : Neuquén, norte de Río Negro, sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, oeste de Salta, Catamarca, Mendoza, La Pampa

Martes 6 : centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, norte de Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, oeste de Salta, Catamarca, oeste de La Rioja

Miércoles 7: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Mendoza, sur de Buenos Aires, La Pampa, norte de Neuquén y norte de Río Negro.

¿Qué efectos traerán estos fenómenos climáticos?

Hay una alerta amarilla que rige para este domingo en provincias del norte de Argentina. De acuerdo al organismo, esta advertencia indica que el área tendrán “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

A su vez, esas precipitaciones podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Por último, los valores de precipitación acumulada se colocarán entre los 20 y 55 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En el caso de los sectores más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla