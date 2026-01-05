Una fuerte ola de calor llega al país: cuándo será y qué zonas afecta

En esta noticia Recomendaciones del SMN ante el calor extremo en CABA

Después de un fin de semana con temperaturas agradables, el calor regresa a la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes 6 y el miércoles 7 de enero serán los días más sofocantes, con máximas que alcanzarán los 30 grados.

Sin embargo, la situación cambiará a partir del jueves: las temperaturas descenderán y no superarán los 26 grados durante el resto de la semana.

¿Cómo estará el tiempo este martes 6 de enero?

El martes será una jornada calurosa y nublada. La mínima se ubicará en 21° y la máxima llegará a 30°. Por la tarde y la noche existe una baja probabilidad de lluvias, cercana al 10%, y se esperan vientos moderados del noroeste y oeste.

Pronóstico para el miércoles 7 de enero

El miércoles se repetirá el calor intenso: mínima de 21° y máxima de 30°, con cielo mayormente nublado. Las lluvias seguirán siendo poco probables y los vientos cambiarán al sector sureste y este.

Descenso de temperatura desde el jueves

El jueves 8 de enero marcará el inicio del alivio térmico. La máxima será de 26° y la mínima de 21°, con cielo nublado y ráfagas del este que podrían alcanzar los 50 km/h en la madrugada.

El viernes 9 mantendrá condiciones similares: máxima de 26°, mínima de 21° y cielo mayormente nublado.

Resumen del pronóstico extendido

Lunes 5: mínima 18°, máxima 28°, cielo despejado a parcialmente nublado.

Martes 6: mínima 21°, máxima 30°, cielo nublado.

Miércoles 7: mínima 21°, máxima 30°, cielo mayormente nublado.

Jueves 8: mínima 21°, máxima 26°, ráfagas fuertes del este.

Viernes 9: mínima 21°, máxima 26°, cielo nublado.

Durante los días de calor extremo, evita la exposición al sol entre las 11 y las 16 horas, hidrátate con frecuencia y busca lugares ventilados.

