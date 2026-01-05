Una fuerte ola de calor llega al país: cuándo será y qué zonas afecta

En esta noticia
Después de un fin de semana con temperaturas agradables, el calor regresa a la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes 6 y el miércoles 7 de enero serán los días más sofocantes, con máximas que alcanzarán los 30 grados.
Sin embargo, la situación cambiará a partir del jueves: las temperaturas descenderán y no superarán los 26 grados durante el resto de la semana.
¿Cómo estará el tiempo este martes 6 de enero?
El martes será una jornada calurosa y nublada. La mínima se ubicará en 21° y la máxima llegará a 30°. Por la tarde y la noche existe una baja probabilidad de lluvias, cercana al 10%, y se esperan vientos moderados del noroeste y oeste.
Pronóstico para el miércoles 7 de enero
El miércoles se repetirá el calor intenso: mínima de 21° y máxima de 30°, con cielo mayormente nublado. Las lluvias seguirán siendo poco probables y los vientos cambiarán al sector sureste y este.
Descenso de temperatura desde el jueves
El jueves 8 de enero marcará el inicio del alivio térmico. La máxima será de 26° y la mínima de 21°, con cielo nublado y ráfagas del este que podrían alcanzar los 50 km/h en la madrugada.
El viernes 9 mantendrá condiciones similares: máxima de 26°, mínima de 21° y cielo mayormente nublado.
Resumen del pronóstico extendido
- Lunes 5: mínima 18°, máxima 28°, cielo despejado a parcialmente nublado.
- Martes 6: mínima 21°, máxima 30°, cielo nublado.
- Miércoles 7: mínima 21°, máxima 30°, cielo mayormente nublado.
- Jueves 8: mínima 21°, máxima 26°, ráfagas fuertes del este.
- Viernes 9: mínima 21°, máxima 26°, cielo nublado.
Durante los días de calor extremo, evita la exposición al sol entre las 11 y las 16 horas, hidrátate con frecuencia y busca lugares ventilados.
Recomendaciones del SMN ante el calor extremo en CABA
- Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.