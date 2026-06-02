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Banamex anunció que cerrará sus sucursales en Yucatán este martes 2 de junio a partir de las 14:00 horas, debido a las condiciones climatológicas de la entidad para salvaguardar la seguridad de clientes, colaboradores y comunidades.

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En un breve comunicado, el banco señaló que derivado de las intensas lluvias en Yucatán, que han tenido lugar los últimos días, y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades para salvaguardar a la población, las sucursales solo brindarán servicio hasta las 14:00 horas de este martes.

Banamex tiene 25 sucursales en la entidad.

Lluvias históricas

El viernes pasado, Yucatán registró el día más lluvioso de los últimos 50 años y experimenta lluvias intensas, debido al inicio de la temporada de huracanes.

Desde este lunes, las autoridades de la entidad mantienen medidas preventivas ante el fenómeno climatológico.

En este sentido, se activó un refugio temporal en el Centro de Atención Infantil “Carlos Carrillo Vega”, ubicado en Ciudad Caucel, al poniente de Mérida, con el objetivo de verificar que el espacio esté en condiciones adecuadas para recibir a las familias que puedan requerir resguardo.

“El Consejo Estatal de Protección Civil estará en sesión permanente para dar seguimiento a estas lluvias atípicas que estamos teniendo principalmente en Mérida, sus comisarías y otras zonas del estado. Todo el equipo del Gobierno del Estado está listo para coordinarse con las autoridades municipales y apoyar a la comunidad”, señaló el gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena.

Además, el mandatario estatal recordó que las clases de todos los niveles educativos fueron suspendidas desde el turno vespertino de ayer y durante todo el martes, debido a la contingencia climática.

Por su parte, el titular estatal de Protección Civil, Hernán Hernández Rodríguez, señaló que Yucatán cuenta con 31 refugios estatales disponibles, al tiempo que se habilitó de manera preventiva el albergue de Ciudad Caucel para atender a habitantes de la zona noroeste del estado.

En Mérida, la presidenta municipal, Cecilia Patrón, señaló que desde el lunes y hasta nuevo aviso permanecerán cerrados los Centros Aprende, centros culturales, bibliotecas, ludotecas, espacios deportivos y comunitarios administrados por el municipio, así como los zoológicos Centenario y Animaya.