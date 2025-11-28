En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que llegarán este fin de semana. Justamente, los fenómenos climáticos se mantendrán durante al menos 48 horas y hay chance de caída de granizo.
De acuerdo a las previsiones del modelo ECMWF en Windy, se está formando un ciclón en el océano Atlántico que está formando el intenso temporal que afectará a Buenos Aires y varias provincias del centro del país.
¿Cuándo llegan las tormentas?
Tanto la provincia bonaerense como otras provincias argentinas tuvieron una ola de calor intensa, con temperaturas que llegaron a 39° C en diferentes zonas. No obstante, a partir del sábado, comenzará a formarse un sistema de baja presión que traerá lluvias persistentes y tormentas.
El SMN informó en su página que las precipitaciones comenzarán el sábado 29 de noviembre por la madrugada y se extenderán hasta las últimas horas del domingo 30. Las provincias afectadas serán:
- Buenos Aires
- Entre Ríos
- Santa Fe
- Córdoba
- Santiago del Estero (sur)
- San Luis
- La Pampa
- Mendoza
- Neuquén
- Río Negro
- Chubut
- La Rioja
- Catamarca
- Jujuy
- Salta.
¿Qué efectos traerá este ciclón en el país?
Con la llegada de este ciclón que se desarrolla en la costa argentina y uruguaya, el organismo que vigila el clima en el país, explicó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.
A su vez, detalló que los mismos fenómenos podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada.
Por último, cerró: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.
Recomendaciones del SMN ante las tormentas y lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.