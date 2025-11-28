Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que llegarán este fin de semana. Justamente, los fenómenos climáticos se mantendrán durante al menos 48 horas y hay chance de caída de granizo.

De acuerdo a las previsiones del modelo ECMWF en Windy, se está formando un ciclón en el océano Atlántico que está formando el intenso temporal que afectará a Buenos Aires y varias provincias del centro del país .

El pronóstico anticipa tormentas para el sábado por la mañana en varias provincias del país. Foto: Windy

¿Cuándo llegan las tormentas?

Tanto la provincia bonaerense como otras provincias argentinas tuvieron una ola de calor intensa, con temperaturas que llegaron a 39° C en diferentes zonas. No obstante, a partir del sábado, comenzará a formarse un sistema de baja presión que traerá lluvias persistentes y tormentas.

El SMN informó en su página que las precipitaciones comenzarán el sábado 29 de noviembre por la madrugada y se extenderán hasta las últimas horas del domingo 30. Las provincias afectadas serán:

Buenos Aires

Entre Ríos

Santa Fe

Córdoba

Santiago del Estero (sur)

San Luis

La Pampa

Mendoza

Neuquén

Río Negro

Chubut

La Rioja

Catamarca

Jujuy

Salta.

¿Qué efectos traerá este ciclón en el país?

Con la llegada de este ciclón que se desarrolla en la costa argentina y uruguaya, el organismo que vigila el clima en el país, explicó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Windy

A su vez, detalló que los mismos fenómenos podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada.

Por último, cerró: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Recomendaciones del SMN ante las tormentas y lluvias