El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que llegarán este fin de semana. Justamente, los fenómenos climáticos se mantendrán durante al menos 48 horas y hay chance de caída de granizo.

De acuerdo a las previsiones del modelo ECMWF en Windy, se está formando un ciclón en el océano Atlántico que está formando el intenso temporal que afectará a Buenos Aires y varias provincias del centro del país.

El pronóstico anticipa tormentas para el sábado por la mañana en varias provincias del país. Foto: Windy
¿Cuándo llegan las tormentas?

Tanto la provincia bonaerense como otras provincias argentinas tuvieron una ola de calor intensa, con temperaturas que llegaron a 39° C en diferentes zonas. No obstante, a partir del sábado, comenzará a formarse un sistema de baja presión que traerá lluvias persistentes y tormentas.

El SMN informó en su página que las precipitaciones comenzarán el sábado 29 de noviembre por la madrugada y se extenderán hasta las últimas horas del domingo 30. Las provincias afectadas serán:

  • Buenos Aires
  • Entre Ríos
  • Santa Fe
  • Córdoba
  • Santiago del Estero (sur)
  • San Luis
  • La Pampa
  • Mendoza
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Chubut
  • La Rioja
  • Catamarca
  • Jujuy
  • Salta.

¿Qué efectos traerá este ciclón en el país?

Con la llegada de este ciclón que se desarrolla en la costa argentina y uruguaya, el organismo que vigila el clima en el país, explicó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Windy
A su vez, detalló que los mismos fenómenos podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada.

Por último, cerró: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Recomendaciones del SMN ante las tormentas y lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.