La formación de dos ciclones hará que el clima en Argentina cambie drásticamente, por lo que se esperan tormentas fuertes y una entrada de aire frío al país. A partir de este jueves, llegarán las primeras precipitaciones.

El fenómeno tendrá lugar principalmente en el sur de Brasil, según el observatorio MetSul Meteorología. Y es que el pasado domingo, advirtieron acerca de una “situación de alto riesgo meteorológico” para el final de la semana.

La formación del ciclón en Brasil que impactará en Argentina

De acuerdo al informe de MetSul, el ciclón se formará en Río Grande do Sul que empezará el jueves 6 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 8. Los valores de presión serán bajos, en promedio, entre 994 o 995 hPa.

Los efectos secundarios se sentirán en el sur del territorio brasileño, con vientos fuertes de hasta 100 km/h y acumulación de agua de hasta 100 mm en 24 horas. Posteriormente, las precipitaciones pasarán a Uruguay y Argentina.

Durante el mismo jueves, se formará otro ciclón al mismo momento en la zona del océano Pacífico, cerca de Chile. Allí, las precipitaciones se sentirán en Santiago de Chile y acumulaciones de 5 mm.

Un frente helado llega a Argentina

Con el correr de la semana, los ciclones provocarán que las temperaturas en el país disminuyan. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Buenos Aires tendrá mínimas de 7° C para el jueves.

En el caso del sábado, también habrá mínimas de 6° C por las mañanas, aunque existirá una amplitud térmica considerable por la tarde. Justamente, las máximas se colocarían en 20° con temperaturas primaverales.

Se viene un ciclón: ¿a qué zonas afectarán las lluvias y el frente frío?

Con la llegada del sistema de ciclogénesis durante el jueves 6 de noviembre, la gran mayoría de las provincias argentinas tendrán fuertes tormentas y lluvias intensas, tal como:

Misiones

Corrientes

Formosa

Chaco

Santa Fe

Entre Ríos

Santiago del Estero

Jujuy

Salta

La Rioja

Catamarca

San Juan

Mendoza

San Luis

Córdoba

Buenos Aires.

¿Qué es un ciclón y qué efectos trae?

Un ciclón es un fenómeno atmosférico caracterizado por una rápida rotación de masas de aire alrededor de una zona de baja presión, lo que genera vientos intensos, lluvias abundantes y condiciones climáticas severas.

El sentido de rotación varía según el hemisferio: en el norte giran en sentido antihorario, mientras que en el sur lo hacen en sentido horario. Según la región geográfica y la intensidad, pueden denominarse huracanes, tifones o simplemente ciclones.