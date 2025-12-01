El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta que traerá lluvias durante 72 horas seguidas. Se espera que el ciclón traiga más de 15 milímetros de agua y que las ráfagas de viento superen los 34 kilómetros por hora.

Cuándo llega la tormenta a Jujuy

Jujuy comenzó la semana con un cielo despejado y una sensación térmica de 20°. Sin embargo, conforme pasen las horas se formará una fuerte tormenta y se espera que durante el lunes el acumulado de lluvias alcance los 6,9 milímetros. Las precipitaciones empezarán cerca de las 17:00 con ráfagas de viento sentido oeste de hasta 30 km/h. La temperatura oscilará entre los 17° y 25°.

El fenómeno se prolongará durante todo el martes, donde se espera que los chaparrones sean continuos a lo largo del día. La parte más fuerte del fenómeno golpeará a las 23:00 con abundante caída de agua. La tormenta se detendrá por unas horas durante la mañana del miércoles (entre las 11:00 y las 14:00), pero volverá a la tarde con viento oeste.

Rige una alerta roja en el norte del país

El Servicio Meteorológico lanzó una alerta roja para el norte del país, en específico en las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero. Se esperan fuertes tormentas con abundantes precipitaciones, por lo que se aconseja mantenerse en casa.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante la semana

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: