Después de la tormenta intensa que se registró este lunes por la noche, la alcaldía Cuajimalpa de Morelos tendrá este miércoles 3 de junio de 2026 un clima más estable, con cielo poco nuboso y temperaturas templadas.

La zona poniente de la Ciudad de México fue una de las más afectadas por las fuertes lluvias de este lunes, que provocaron inundaciones, caída de granizo y actividad eléctrica. Ante la intensidad de las precipitaciones, las autoridades activaron la alerta extrema en Cuajimalpa.

En redes sociales circularon videos que mostraron calles anegadas y afectaciones viales en distintos puntos del poniente capitalino, mientras que las lluvias se mantuvieron hasta la madrugada del martes.

🔴⛈️TORMENTA SEVERA se presenta al poniente de #CDMX con granizo, viento y lluvia que acumula 80 mm generando inundaciones y corrientes peligrosas especialmente en Cuajimalpa



⚠️Las lluvias se extenderán en la ciudad próximos días, así como gran parte del centro de #México pic.twitter.com/dccisrKwi6 — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) June 2, 2026

¿Cómo estará el clima en Cuajimalpa?

Para el miércoles 3 de junio se espera un 90% de probabilidad de lluvia, acompañado de temperaturas que oscilarán entre los 21 y 8 grados centígrados. Además, se prevén vientos de entre 8 y 29 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles chubascos y ráfagas moderadas.

El jueves 4 de junio las condiciones permanecerán inestables. El pronóstico marca nuevamente un 90% de posibilidad de lluvia, con tormentas eléctricas aisladas y temperaturas entre los 19 y 9 grados. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 27 kilómetros por hora.

Reporte del SMN por fuertes lluvias en México Archivo.

Para el viernes 5 de junio continuará el ambiente lluvioso, también con un 90% de probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica. La temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 8, mientras que las ráfagas de viento oscilarán entre los 3 y 26 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos, llevar paraguas o impermeable y extremar precauciones en calles y avenidas ante posibles encharcamientos o tormentas eléctricas.

Pronóstico del SMN para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional prevé las siguientes condiciones para Cuajimalpa de Morelos:

Miércoles 3 de junio: máxima de 24°C y mínima de 10°C, con cielo poco nuboso.

Jueves 4 de junio: máxima de 24°C y mínima de 10°C, con cielo parcialmente nublado.

Viernes 5 de junio: máxima de 20°C y mínima de 10°C, con cielo mayormente nublado.

En los próximos días se mantendrán temperaturas similares, aunque se espera un incremento gradual en la nubosidad hacia el cierre de la semana.

Recomendaciones ante el clima

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y utilizar ropa ligera durante el día, aunque por la noche podría ser necesario un abrigo ligero debido al descenso de temperatura.

También se aconseja aprovechar las condiciones secas para actividades al aire libre y mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico meteorológico en caso de cambios repentinos en las condiciones del tiempo.