Las autoridades monitorean un evento atmosférico que podría dejar lluvias persistentes, descargas eléctricas y fuertes vientos.

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La temporada de lluvias volverá a ganar fuerza en Colombia durante los próximos días. Los pronósticos meteorológicos indican que entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio se presentará un incremento significativo de las precipitaciones, acompañado de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y cambios bruscos en las condiciones atmosféricas en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con las proyecciones para esta semana, el jueves 4 de junio se perfila como el día más complejo en materia climática, con lluvias de mayor intensidad en varias regiones y una marcada actividad eléctrica que podría extenderse durante gran parte de la jornada.

Las condiciones previstas han llevado a que expertos alerten sobre un episodio de tiempo inestable que se prolongará por cerca de 48 horas, especialmente entre la tarde del miércoles y la noche del jueves, cuando se espera la mayor concentración de tormentas sobre distintas zonas del país.

¿Cuáles serán las regiones más afectadas por las tormentas del 3 y 4 de junio?

El miércoles 3 de junio las lluvias comenzarán a extenderse de forma más generalizada sobre las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Aunque en algunos sectores la intensidad será moderada, se prevé la aparición de tormentas eléctricas aisladas en departamentos como Cesar, Bolívar, Sucre, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Guaviare y Amazonas.

Sin embargo, el mayor deterioro de las condiciones llegará el jueves 4 de junio.

Para esa jornada se proyecta una intensificación de las lluvias en amplias zonas de la región Caribe, particularmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Córdoba. También se esperan fuertes precipitaciones en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía.

La actividad eléctrica será más frecuente y podría estar acompañada por ráfagas de viento durante el desarrollo de las tormentas.

Se acerca el tormentón del año con 48 horas de tormentas eléctricas récord, aire seco y ráfagas de viento. Ideam / Editada con Canva

¿Por qué se habla de un tormentón de 48 horas en Colombia?

Los modelos meteorológicos muestran que las condiciones más inestables se concentrarán entre el miércoles y el jueves, generando dos jornadas consecutivas con lluvias frecuentes sobre gran parte del territorio nacional.

Aunque no todas las regiones experimentarán precipitaciones extremas al mismo tiempo, la persistencia de los sistemas nubosos y el aumento de la actividad eléctrica convierten este periodo en uno de los eventos más destacados de la primera semana de junio.

Las lluvias afectarán simultáneamente sectores de la región Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, algo que incrementa el alcance del fenómeno y eleva el riesgo de crecientes súbitas, encharcamientos urbanos y deslizamientos en zonas de ladera.

¿Qué pasará con el frío, los vientos y las temperaturas durante esta semana?

Además de las lluvias, se esperan contrastes importantes de temperatura dependiendo de la región.

Mientras algunos sectores del Caribe seguirán registrando temperaturas elevadas durante los primeros días de la semana, las zonas con mayor nubosidad podrían experimentar descensos térmicos temporales debido a las precipitaciones continuas.

Las tormentas también podrían venir acompañadas por ráfagas de viento de intensidad variable, especialmente durante las horas de mayor desarrollo convectivo, es decir, cuando las nubes de tormenta alcancen su máxima altura.

En ciudades de clima frío, la sensación térmica podría disminuir aún más durante los episodios de lluvia persistente.

¿Cómo estará el clima en Bogotá durante los próximos días?

La capital del país tendrá un comportamiento diferente frente a otras regiones.

Para Bogotá se prevén condiciones predominantemente secas durante gran parte de la semana. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias durante las tardes del jueves 4 y viernes 5 de junio.

Las temperaturas mínimas estarán cercanas a los 10 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y 20 grados, manteniendo un ambiente fresco típico de esta época del año.

¿Qué regiones seguirán con lluvias el viernes 5 de junio?

Aunque el viernes se espera una disminución general de la intensidad de las precipitaciones, todavía persistirán acumulados importantes en varias zonas del país.

Las lluvias más destacadas se concentrarán en sectores del Cesar, Magdalena, Bolívar, golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Casanare, Arauca y Meta.

La región Pacífica continuará siendo una de las más lluviosas, mientras que en la Amazonía y la Orinoquía seguirán registrándose precipitaciones de consideración.