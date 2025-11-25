El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una ola de calor extrema que afectará a gran parte de la Argentina. En varias provincias, las máximas alcanzarán los 40°C, superando los valores normales para noviembre.

Además del calor sofocante, el pronóstico anticipa lluvias y tormentas aisladas que se extenderán por varios días, especialmente hacia el fin de semana, cuando un frente frío avance desde la Patagonia hacia el centro y norte del país.

Llega una ola de calor extremo: ¿qué provincias serán las más afectadas?

La ola de calor comenzará a sentirse desde el martes en Cuyo, el centro y sur del NOA, las provincias de Córdoba, La Rioja y San Juan, el oeste bonaerense y el norte de la Patagonia, con máximas entre 34°C y 37°C.

El pico de la ola de calor se dará el viernes 28 de noviembre, con temperaturas que podrían alcanzar los 40°C en varias provincias. Windy

El miércoles, el calor se desplazará hacia el norte, afectando al NOA, Litoral y parte del centro del país, con temperaturas que llegarán a 39°C. El viernes será el día más crítico: Santiago del Estero podría alcanzar los 39°C, mientras que Catamarca, San Juan y La Rioja rondarán los 37°C y 38°C.

Entre las provincias más afectadas se destacan:

Santiago del Estero : hasta 39°C el sábado.

Córdoba : máximas de 36°C el martes y 35°C el miércoles.

Catamarca : máxima de 38°C el viernes.

Tucumán : máxima de 38°C el viernes.

Chaco : 36°C de máxima el viernes y sábado.

Formosa : hasta 37°C entre viernes y sábado.

San Juan : máxima de 38°C el viernes.

La Rioja: picos de 38°C el viernes.

Calor extremo y tormentas aisladas: ¿qué dice el pronóstico?

El calor comenzará a ceder recién desde el viernes en el centro y sur del país, cuando un frente frío avance desde la Patagonia. Este sistema provocará inestabilidad y lluvias que se extenderán durante el fin de semana , afectando primero al norte patagónico y luego al centro y norte del país.

Después de la ola de calor se esperan lluvias y tormentas aisladas. (Windy) Windy

El sábado se esperan tormentas aisladas en Buenos Aires, Córdoba y parte del Litoral, mientras que el domingo las precipitaciones se concentrarán en el norte, con mejoras graduales desde el sur.

¿Qué es una ola de calor y cómo protegerse?

Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el que las temperaturas máximas y mínimas superan, durante al menos tres días consecutivos, ciertos valores que dependen de cada localidad.

Para evitar golpes de calor se recomienda lo siguiente: