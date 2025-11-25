El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una ola de calor extrema que afectará a gran parte de la Argentina. En varias provincias, las máximas alcanzarán los 40°C, superando los valores normales para noviembre.
Además del calor sofocante, el pronóstico anticipa lluvias y tormentas aisladas que se extenderán por varios días, especialmente hacia el fin de semana, cuando un frente frío avance desde la Patagonia hacia el centro y norte del país.
Llega una ola de calor extremo: ¿qué provincias serán las más afectadas?
La ola de calor comenzará a sentirse desde el martes en Cuyo, el centro y sur del NOA, las provincias de Córdoba, La Rioja y San Juan, el oeste bonaerense y el norte de la Patagonia, con máximas entre 34°C y 37°C.
El miércoles, el calor se desplazará hacia el norte, afectando al NOA, Litoral y parte del centro del país, con temperaturas que llegarán a 39°C. El viernes será el día más crítico: Santiago del Estero podría alcanzar los 39°C, mientras que Catamarca, San Juan y La Rioja rondarán los 37°C y 38°C.
Entre las provincias más afectadas se destacan:
- Santiago del Estero: hasta 39°C el sábado.
- Córdoba: máximas de 36°C el martes y 35°C el miércoles.
- Catamarca: máxima de 38°C el viernes.
- Tucumán: máxima de 38°C el viernes.
- Chaco: 36°C de máxima el viernes y sábado.
- Formosa: hasta 37°C entre viernes y sábado.
- San Juan: máxima de 38°C el viernes.
- La Rioja: picos de 38°C el viernes.
Calor extremo y tormentas aisladas: ¿qué dice el pronóstico?
El calor comenzará a ceder recién desde el viernes en el centro y sur del país, cuando un frente frío avance desde la Patagonia. Este sistema provocará inestabilidad y lluvias que se extenderán durante el fin de semana, afectando primero al norte patagónico y luego al centro y norte del país.
El sábado se esperan tormentas aisladas en Buenos Aires, Córdoba y parte del Litoral, mientras que el domingo las precipitaciones se concentrarán en el norte, con mejoras graduales desde el sur.
¿Qué es una ola de calor y cómo protegerse?
Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el que las temperaturas máximas y mínimas superan, durante al menos tres días consecutivos, ciertos valores que dependen de cada localidad.
Para evitar golpes de calor se recomienda lo siguiente:
- Hidratarse: tomar agua con frecuencia, incluso sin sed.
- Evitar bebidas con cafeína, azúcar en exceso o muy frías/calientes.
- Consumir frutas y verduras y evitar comidas abundantes.
- No realizar actividad física intensa en las horas de mayor calor.