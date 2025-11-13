Alerta por temperaturas extremas en Buenos Aires, ¿cuándo será el fin de la ola de calor y volverá a llover?

Al final de esta semana, Buenos Aires sufrirá una ola de calor extrema en toda la provincia, con temperaturas que pasarán los 30° C. Posteriormente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por tormentas intensas.

Se tratará de dos días con una térmica que hará sentir el calor en la región, afectando también a otras provincias cercanas, como La Pampa, Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos .

¿A qué zonas afectará la ola de calor?

De acuerdo al mapa del SMN, el viernes 14 de noviembre habrá temperaturas promedio en todo Buenos Aires de 30° C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por su parte, las ciudades más calurosas serán Bahía Blanca, Coronel Suárez, Coronel Pringles y Trenque Lauquen con 32 °.

El sábado 15 se mantendrá el foco de calor en toda la provincia, salvo en la Costa Atlántica, en donde no pasarán de los 30° C. No obstante, el alivio llegará para el domingo, con promedios de 24° de máxima y hasta 13° de mínima.

Alerta por lluvias en Buenos Aires: a qué zonas afectará

El organismo que vigila el clima en Argentina lanzó una alerta por tormentas que afectarán a la zona oeste de Buenos Aires este sábado por la tarde. Por su parte, las demás localidades podrían enfrentar lloviznas aisladas y el día se mantendrá nublado.

El domingo seguirá activa la alerta por tormentas, aunque afectará principalmente a la zona del AMBA. Lo mismo ocurrirá para los partidos que están sobre la Costa Atlántica y alrededores.

