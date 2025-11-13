En esta noticia
Al final de esta semana, Buenos Aires sufrirá una ola de calor extrema en toda la provincia, con temperaturas que pasarán los 30° C. Posteriormente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por tormentas intensas.
Se tratará de dos días con una térmica que hará sentir el calor en la región, afectando también a otras provincias cercanas, como La Pampa, Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
¿A qué zonas afectará la ola de calor?
De acuerdo al mapa del SMN, el viernes 14 de noviembre habrá temperaturas promedio en todo Buenos Aires de 30° C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por su parte, las ciudades más calurosas serán Bahía Blanca, Coronel Suárez, Coronel Pringles y Trenque Lauquen con 32 °.
El sábado 15 se mantendrá el foco de calor en toda la provincia, salvo en la Costa Atlántica, en donde no pasarán de los 30° C. No obstante, el alivio llegará para el domingo, con promedios de 24° de máxima y hasta 13° de mínima.
Alerta por lluvias en Buenos Aires: a qué zonas afectará
El organismo que vigila el clima en Argentina lanzó una alerta por tormentas que afectarán a la zona oeste de Buenos Aires este sábado por la tarde. Por su parte, las demás localidades podrían enfrentar lloviznas aisladas y el día se mantendrá nublado.
El domingo seguirá activa la alerta por tormentas, aunque afectará principalmente a la zona del AMBA. Lo mismo ocurrirá para los partidos que están sobre la Costa Atlántica y alrededores.
Recomendaciones del SMN por la alerta de lluvias
- No arrojar los desechos.
- Quitar elementos que obstaculicen el drenaje del agua.
- Evitar prácticas al exterior.
- No guarecerse junto a árboles o mástiles eléctricos.
- Para minimizar la probabilidad de ser impactado por un relámpago, no quedarse en costas, cauces, lagos o piscinas.
- Permanecer alerta ante la eventual precipitación de hielo.
- Mantenerse al tanto mediante las entidades oficiales.
- Tener preparada una bolsa de evacuación con lámpara, receptor, papeles y celular.