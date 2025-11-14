Buenos Aires experimenta una fuerte ola de calor con temperaturas de hasta 32° a pleno sol. Se trata de la sensación térmica más alta desde que comenzó la primavera y desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron cuándo llegan las lluvias para calmar la masa de aire caliente.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

Durante el viernes 14 y sábado 15 de noviembre se espera que la temperatura en Buenos Aires toque una máxima de 32°. La ola de calor golpeará fuerte con un cielo despejado y una humedad relativamente alta.

En este contexto, el organismo explicó que durante la noche del sábado se formará una fuerte tormenta que traerá lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 km/h en todo Capital y el conurbano.

La misma se prolongará durante toda la noche y se espera que el acumulado de las precipitaciones alcance los 6 milímetros. Durante la jornada, la sensación térmica refrescará hasta los 20°.

Pronóstico de tormentas para la noche del sábado 15. Fuente: SMN.

Cómo seguirá el clima luego de las tormentas

Las precipitaciones se prolongarán hasta el mediodía del domingo para dar paso a un día nublado con 25°, por lo que se espera una alta humedad de hasta 95%.

La próxima semana iniciará con una baja en las temperaturas hasta los 11° con una máxima de 24° a la noche. El cielo estará despejado y sin probabilidad de lluvias.

Durante el martes volverá la ola de calor , esta vez con máximas de 30° con el sol a pleno.

Recomendaciones ante una ola de calor

Para transitar con seguridad las altas temperaturas se aconseja seguir una serie de recomendaciones: