Buenos Aires experimenta una fuerte ola de calor con temperaturas de hasta 32° a pleno sol. Se trata de la sensación térmica más alta desde que comenzó la primavera y desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron cuándo llegan las lluvias para calmar la masa de aire caliente.
Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico
Durante el viernes 14 y sábado 15 de noviembre se espera que la temperatura en Buenos Aires toque una máxima de 32°. La ola de calor golpeará fuerte con un cielo despejado y una humedad relativamente alta.
En este contexto, el organismo explicó que durante la noche del sábado se formará una fuerte tormenta que traerá lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 km/h en todo Capital y el conurbano.
La misma se prolongará durante toda la noche y se espera que el acumulado de las precipitaciones alcance los 6 milímetros. Durante la jornada, la sensación térmica refrescará hasta los 20°.
Cómo seguirá el clima luego de las tormentas
Las precipitaciones se prolongarán hasta el mediodía del domingo para dar paso a un día nublado con 25°, por lo que se espera una alta humedad de hasta 95%.
La próxima semana iniciará con una baja en las temperaturas hasta los 11° con una máxima de 24° a la noche. El cielo estará despejado y sin probabilidad de lluvias.
Durante el martes volverá la ola de calor, esta vez con máximas de 30° con el sol a pleno.
Recomendaciones ante una ola de calor
Para transitar con seguridad las altas temperaturas se aconseja seguir una serie de recomendaciones:
- Evitar actividades al aire libre y la exposición al sol en exceso entre las 10 de la mañana y 17 de la tarde.
- Mantener una alta hidratación
- Permanecer en espacios frescos y ventilados
- Usar ropa ligera
- Evitar bebidas azucaradas