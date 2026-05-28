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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este viernes 29 de mayo que amplias regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas durante el fin de semana, con lluvias persistentes y riesgo de tormentas eléctricas.
Se espera una jornada marcada por precipitaciones entre moderadas y fuertes en buena parte del territorio nacional. Estas condiciones mantienen en alerta a autoridades y ciudadanos ante posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y complicaciones en la movilidad.
Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia
Para este viernes, la entidad prevé un comportamiento similar al registrado en la jornada anterior, con los mayores acumulados de lluvia concentrados en las regiones Orinoquía, Amazonía y Andina.
Sin embargo, se esperan las precipitaciones más intensas en sectores de:
- Arauca
- Meta
- Casanare
- Guainía
- Vaupés
- Piedemonte de Putumayo
- Piedemonte de Caquetá
- Oriente de Antioquia
- Caldas
- Tolima
- Huila
- Norte de Santander
- Occidente de Santander
- Occidente de Cundinamarca
También se prevén lluvias destacadas en las regiones Pacífica y Caribe, especialmente en:
- Centro-sur de La Guajira
- Sur de Córdoba
- Sucre
- Bolívar
- Chocó
- Valle del Cauca
- Cauca
- Nariño
¿Cómo estará el clima en el resto del país?
En otras zonas del territorio nacional se esperan precipitaciones ligeras a moderadas con tendencia a mantenerse durante gran parte del día, por lo que se recomienda seguir atentos a los reportes oficiales.
Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarán las lluvias, con posibilidad de tormentas o lloviznas aisladas en Providencia. Cabe destacar que no se descartaría una posible caída de granizo.
¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:
- Realizar monitoreo constante de las condiciones climáticas locales.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en zonas vulnerables.
- Revisar vías rurales y urbanas susceptibles a emergencias.
- Mantener limpios canales, desagües y sumideros.
- Tener lista una ruta de evacuación en caso de emergencia.
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas
Debido al pronóstico de tormentas eléctricas en varias regiones del país, también se aconseja:
- Buscar refugio en lugares seguros durante tormentas.
- No permanecer en zonas abiertas.
- Evitar resguardarse debajo de árboles.
- Alejarse de estructuras metálicas altas.
- Suspender actividades deportivas al aire libre.
- Desconectar aparatos eléctricos sensibles si la tormenta es cercana.