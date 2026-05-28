El más reciente reporte del instituto nacional del clima develó las condiciones climáticas previstas para este viernes 29 de mayo. (Fuente: Representación creada con IA)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este viernes 29 de mayo que amplias regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas durante el fin de semana, con lluvias persistentes y riesgo de tormentas eléctricas.

Se espera una jornada marcada por precipitaciones entre moderadas y fuertes en buena parte del territorio nacional. Estas condiciones mantienen en alerta a autoridades y ciudadanos ante posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y complicaciones en la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este viernes, la entidad prevé un comportamiento similar al registrado en la jornada anterior, con los mayores acumulados de lluvia concentrados en las regiones Orinoquía, Amazonía y Andina.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 25 de abril. Imagen creada con ChatGPT

Sin embargo, se esperan las precipitaciones más intensas en sectores de:

Arauca

Meta

Casanare

Guainía

Vaupés

Piedemonte de Putumayo

Piedemonte de Caquetá

Oriente de Antioquia

Caldas

Tolima

Huila

Norte de Santander

Occidente de Santander

Occidente de Cundinamarca

También se prevén lluvias destacadas en las regiones Pacífica y Caribe, especialmente en:

Centro-sur de La Guajira

Sur de Córdoba

Sucre

Bolívar

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En otras zonas del territorio nacional se esperan precipitaciones ligeras a moderadas con tendencia a mantenerse durante gran parte del día, por lo que se recomienda seguir atentos a los reportes oficiales.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarán las lluvias, con posibilidad de tormentas o lloviznas aisladas en Providencia. Cabe destacar que no se descartaría una posible caída de granizo.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar monitoreo constante de las condiciones climáticas locales.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en zonas vulnerables.

Revisar vías rurales y urbanas susceptibles a emergencias.

Mantener limpios canales, desagües y sumideros.

Tener lista una ruta de evacuación en caso de emergencia.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Debido al pronóstico de tormentas eléctricas en varias regiones del país, también se aconseja: