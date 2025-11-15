La Ciudad de Buenos Aires experimentó un buen clima durante la semana, con jornadas soleadas y cálidas. Pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que para este fin de semana volverá la lluvia y las tormentas.

La temperatura en la provincia y la ciudad de Buenos Aires se mantuvo inestable en los últimos días y para este sábado se espera que toque una máxima de 32°. La ola de calor golpeará fuerte con un cielo despejado y una humedad relativamente alta.

¿Cuándo vuelve las lluvias en Buenos Aires?

El SMN informó un alerta amarillo por tormentas fuertes para esta noche en Buenos Aires y alrededores.

En este contexto, el organismo explicó que durante la noche del sábado se formará una fuerte tormenta que traerá lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 km/h en todo Capital y el conurbano.

El mal tiempo se mantendría durante la madrugada del domingo, con probabilidades de lluvias aisladas.

Cómo estará el clima los próximos días

Durante el domingo 16 de noviembre se espera una mejora con cielo algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 17 y 24 grados.

Para el lunes 17 de noviembre se pronostica buenas condiciones: cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 10 y 24 grados.

La próxima semana iniciará con una baja en las temperaturas hasta los 11° con una máxima de 24° a la noche. El cielo estará despejado y sin probabilidad de lluvias.

Durante el martes volverá la ola de calor , esta vez con máximas de 30° con el sol a pleno.

Recomendaciones del SMN ante un alerta amarillo por lluvias y tormentas