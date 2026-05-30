La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este sábado, 30 de mayo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 30 de mayo

El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. En el norte de Canarias, el área cantábrica y Galicia, habrá cielos nubosos por la mañana. Por la tarde, se desarrollará nubosidad en el interior peninsular, con tormentas ocasionales en montañas del centro y nordeste.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y el tercio norte, mientras que aumentarán en Andalucía occidental. En la mitad sur, las mínimas ascenderán, con descensos en el área cantábrica y Galicia. Se prevén noches tropicales en el suroeste y el litoral mediterráneo, con viento variable en distintas regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

En Madrid, nubes altas con evolución diurna y chubascos dispersos con tormentas por la tarde (más probables en la Sierra), mínimas en ligero ascenso, máximas con pocos cambios y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía habrá cielos poco nubosos, nubes de evolución en sierras con posibles chubascos y tormentas en Sierra Morena; temperaturas en ascenso (máximas sin cambios locales), vientos flojos variables y Levante moderado en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque con intervalos de nubes altas por la tarde. En el Pirineo oriental se prevén chubascos y tormentas, localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de viento. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados como mínima y 37 grados como máxima, con un ligero descenso en las temperaturas máximas en el tercio sur. El viento será flojo, variando hacia sureste por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con un cielo mayoritariamente despejado, aunque se podrán observar nubes altas en la segunda mitad del día, especialmente en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde se esperan chubascos ocasionales acompañados de tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y alcanzarán máximas de hasta 37 grados en el valle del Ebro. Habrá viento flojo variable, con predominancia de la componente norte en la mitad occidental y algunos intervalos de sureste en la oriental.

El clima en Asturias estará mayormente nuboso, con brumas y posibles nieblas matinales en el interior. Habrá probabilidad de lloviznas dispersas y las temperaturas oscilarán entre 25 y 14 grados, con máximas en descenso. El viento será flojo, cambiando de dirección en el litoral y en el interior.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con brumas matinales. Temperaturas nocturnas sin cambios y descenso de las diurnas en Menorca y el norte de Mallorca. Viento flojo: norte en Menorca y Mallorca, sur en Pitiusas, con brisas costeras.

En el norte de las islas montañosas, cielos nubosos con alguna llovizna débil en medianías. En el resto, poco nuboso. En las islas orientales, nuboso en la mitad norte y litoral oeste, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas entre 13 y 25 grados. Viento moderado del nordeste con rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso, con algunos intervalos nubosos por la tarde y posibilidad de chubascos dispersos en el interior de Castellón y Valencia; temperaturas entre 16 y 35 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León será poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde y posibilidad de chubascos y tormentas ocasionales, especialmente en el tercio oriental, donde podrían presentarse granizos. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 35 grados de máxima, con un ligero descenso en el extremo norte. El viento será variable, predominando del oeste o norte, con intensidad floja a moderada, aunque no se descartan rachas fuertes en zonas de tormenta.

El clima estará poco nuboso al principio y al final del día, con desarrollo de nubosidad diurna en horas centrales. Se esperan chubascos dispersos y tormentas, especialmente en las Sierras de Guadalajara y Serranía de Cuenca. Las temperaturas oscilarán entre 10 grados de mínima y 37 grados de máxima, con viento flojo variable y rachas fuertes asociadas a las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas, temperaturas con pocos cambios (máxima 23 °C y mínima 16 °C) y vientos flojos variables con predominio del este.

En Melilla se esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios (máxima 26°C y mínima 18°C) y vientos flojos variables.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso, con nubes bajas que se disipan en el sur y solo quedarán intervalos de nubes altas; se esperan lloviznas dispersas en el norte y brumas matinales en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 29 grados, con un descenso generalizado en las máximas y vientos variables flojos en el interior y moderados en el litoral.

El clima en La Rioja será poco nuboso por la mañana, con posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas entre 14 y 35 grados y viento variable del noroeste.