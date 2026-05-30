Las condiciones climáticas que se esperan este fin de semana.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que el fin de semana de la primera vuelta presidencial estará marcado por lluvias intensas, abundante nubosidad y posibles tormentas eléctricas en amplias zonas del territorio nacional.

Aunque para el domingo 31 de mayo se prevé una disminución gradual de las precipitaciones, las condiciones inestables persistirán en varias regiones del país. El día más complejo será el sábado 30 de mayo, cuando se esperan los mayores acumulados de lluvia y una mayor probabilidad de tormentas.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos que participarán en la jornada electoral mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y tomar precauciones adicionales durante los desplazamientos hacia los puestos de votación.

Los municipios y departamentos con las lluvias más intensas en Colombia

Según el Ideam, el sábado será la jornada con las precipitaciones más fuertes del fin de semana.

En la región Caribe se esperan lluvias moderadas a intensas, acompañadas de posibles tormentas eléctricas, especialmente en:

Cesar.

Sur de Magdalena.

Centro y sur de Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

En la región Andina, los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en:

Antioquia.

Norte de Santander.

Santander.

Boyacá.

Norte y oriente de Cundinamarca.

Norte de Tolima.

Caldas.

Risaralda.

Quindío.

Las condiciones climáticas que se esperan este fin de semana. Shutterstock

Por su parte, en la región Pacífica continuarán las fuertes precipitaciones en:

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Mientras tanto, en la Orinoquía se prevén lluvias importantes en:

Arauca.

Sur y occidente de Vichada.

Casanare.

Meta.

De acuerdo con el pronóstico, Casanare y Meta figuran entre los departamentos con mayor probabilidad de registrar lluvias de alta intensidad durante la jornada.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En la Amazonía también persistirán las precipitaciones durante el sábado, principalmente en:

Guaviare.

Centro y oriente de Caquetá.

Oriente de Putumayo.

Guainía.

Norte y occidente de Vaupés.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera abundante nubosidad y lluvias intermitentes a lo largo del día, especialmente sobre áreas marítimas cercanas al archipiélago.

Para Bogotá, el Ideam prevé jornadas con cielo mayormente nublado, lluvias durante la tarde y temperaturas entre los 10 y 21 grados Celsius.

Cómo estará el clima el domingo durante las elecciones

Aunque el domingo 31 de mayo se registrará una reducción general de la nubosidad y de las precipitaciones frente al sábado, las lluvias no desaparecerán completamente.

El Ideam prevé precipitaciones moderadas e incluso fuertes durante la tarde en:

Antioquia.

Sur de Norte de Santander.

Santander.

Boyacá.

Cundinamarca.

Tolima.

Caldas.

Risaralda.

Quindío.

Huila.

También podrían presentarse lluvias en sectores de Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En algunas zonas de La Guajira, Magdalena y Atlántico se esperan lloviznas aisladas, mientras que en San Andrés el cielo permanecería entre parcial y mayormente nublado con posibilidad de lluvias a distintas horas del día.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

Ante las condiciones previstas para el fin de semana electoral, la entidad recomendó:

Consultar constantemente los reportes meteorológicos oficiales.

Verificar el estado de las vías antes de desplazarse.

Identificar zonas con riesgo de deslizamientos o derrumbes.

Programar recorridos preferiblemente durante el día.

Mantenerse informado sobre posibles emergencias emitidas por autoridades locales.

Las condiciones climáticas que se esperan este fin de semana. (Fuente: Shutterstock)

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Debido a la probabilidad de tormentas eléctricas en varias regiones, el Ideam recomendó: