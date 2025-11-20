El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de una tormenta de 24 horas a Buenos Aires y a otras provincias. Las lluvias serán intensas y las precipitaciones estarán propulsadas por ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Tormentas por 24 horas en Buenos Aires: cuándo se larga, según el SMN

Durante la tarde del jueves 20, un fuerte viendo proveniente de la Patagonia traerá intensas tormentas a Buenos Aires. Las lluvias están garantizadas con ráfagas de viento de hasta 69 kilómetros por hora y una temperatura mínima de 17°.

Las precipitaciones se prolongarán hasta el mediodía del viernes 21 con un leve descenso en la sensación térmica hasta los 15°. Otras provincias afectadas por el temporal serán:

  • Entre Ríos
  • Santa Fe
  • Córdoba
  • La Rioja
  • Catamarca
  • Jujuy
  • Mendoza (Se espera caída de granizo en las zonas aledañas a Punta de Vacas)

Cómo estará el clima tras la tormenta de 24 horas

Tras la fuerte tormenta, el clima seguirá de esta manera:

  • Viernes 21: lluvias hasta el mediodía con mínimas de 15° y máximas de 23°
  • Sábado 22: mañana fresca con 14° y tarde soleada con 23°
  • Domingo 23: máximas de 25° con un cielo sin nubes
  • Lunes 24: aumento de la temperatura hasta los 27° sin nubes