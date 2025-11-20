El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de una tormenta de 24 horas a Buenos Aires y a otras provincias. Las lluvias serán intensas y las precipitaciones estarán propulsadas por ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Tormentas por 24 horas en Buenos Aires: cuándo se larga, según el SMN

Durante la tarde del jueves 20, un fuerte viendo proveniente de la Patagonia traerá intensas tormentas a Buenos Aires. Las lluvias están garantizadas con ráfagas de viento de hasta 69 kilómetros por hora y una temperatura mínima de 17°.

Las precipitaciones se prolongarán hasta el mediodía del viernes 21 con un leve descenso en la sensación térmica hasta los 15°. Otras provincias afectadas por el temporal serán:

Entre Ríos

Santa Fe

Córdoba

La Rioja

Catamarca

Jujuy

Mendoza (Se espera caída de granizo en las zonas aledañas a Punta de Vacas)

Cómo estará el clima tras la tormenta de 24 horas

Tras la fuerte tormenta, el clima seguirá de esta manera: