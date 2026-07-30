Las lluvias se presentarán en gran parte del país este jueves 30 de julio debido a la combinación de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos la onda tropical número 22, el monzón mexicano, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican precipitaciones de fuertes a intensas en 19 estados, principalmente en el sureste de México.

Además de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso en entidades del norte del país. En Baja California y Sonora se esperan temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius, por lo que las autoridades hicieron un llamado a tomar precauciones para prevenir afectaciones por las altas temperaturas.

Se viene el diluvio del siglo: pronostican hasta 40 horas de lluvias, tormentas y frío extremo en estas zonas de México

A continuación, conoce los detalles del reporte oficial del SMN en México.

Estados con pronóstico de lluvias intensas

El organismo indicó que las precipitaciones más fuertes, con acumulados de 75 a 150 milímetros, se esperan en:

Chiapas (centro, noroeste y sur).

Tabasco (suroeste).

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora.

Chihuahua.

Oaxaca.

Veracruz.

En tanto, se prevén lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, en:

Durango.

Sinaloa.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guanajuato.

Ciudad de México.

Estado de México.

Guerrero.

Puebla.

Campeche.

Yucatán.

Asimismo, habrá intervalos de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo, mientras que Coahuila y Nuevo León registrarán lluvias aisladas.

Advierten por posibles inundaciones y deslaves

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las precipitaciones de mayor intensidad podrían provocar:

Deslaves

Aumento en los niveles de ríos y arroyos

Desbordamientos

Inundaciones, especialmente en las zonas bajas de los estados donde se esperan los mayores acumulados de lluvia

Ante este panorama, recomendó mantenerse atento a los avisos emitidos por el SMN, la Conagua y las autoridades de Protección Civil, sobre todo en comunidades cercanas a ríos, laderas o áreas con riesgo de inundación.

Recomendaciones ante las lluvias y el calor

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas como: