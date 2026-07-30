Se viene el diluvio del siglo: pronostican hasta 40 horas de lluvias, tormentas y frío extremo en estas zonas de México

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Las lluvias se presentarán en gran parte del país este jueves 30 de julio debido a la combinación de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos la onda tropical número 22, el monzón mexicano, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican precipitaciones de fuertes a intensas en 19 estados, principalmente en el sureste de México.
Además de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso en entidades del norte del país. En Baja California y Sonora se esperan temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius, por lo que las autoridades hicieron un llamado a tomar precauciones para prevenir afectaciones por las altas temperaturas.
A continuación, conoce los detalles del reporte oficial del SMN en México.
Estados con pronóstico de lluvias intensas
El organismo indicó que las precipitaciones más fuertes, con acumulados de 75 a 150 milímetros, se esperan en:
- Chiapas (centro, noroeste y sur).
- Tabasco (suroeste).
También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Sonora.
- Chihuahua.
- Oaxaca.
- Veracruz.
En tanto, se prevén lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, en:
- Durango.
- Sinaloa.
- Nayarit.
- Jalisco.
- Colima.
- Michoacán.
- Guanajuato.
- Ciudad de México.
- Estado de México.
- Guerrero.
- Puebla.
- Campeche.
- Yucatán.
Asimismo, habrá intervalos de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo, mientras que Coahuila y Nuevo León registrarán lluvias aisladas.
Advierten por posibles inundaciones y deslaves
El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las precipitaciones de mayor intensidad podrían provocar:
- Deslaves
- Aumento en los niveles de ríos y arroyos
- Desbordamientos
- Inundaciones, especialmente en las zonas bajas de los estados donde se esperan los mayores acumulados de lluvia
Ante este panorama, recomendó mantenerse atento a los avisos emitidos por el SMN, la Conagua y las autoridades de Protección Civil, sobre todo en comunidades cercanas a ríos, laderas o áreas con riesgo de inundación.
Recomendaciones ante las lluvias y el calor
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas como:
- Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
- Extremar precauciones en zonas con riesgo de deslaves o crecidas de cuerpos de agua.
- Mantenerse bien hidratado y reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación.
- Utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante los episodios de calor intenso.