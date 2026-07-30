El diluvio del siglo | Se acerca la ciclogénesis, tormentas y nevadas que activaron múltiples alertas.

El cierre de julio estará marcado por un escenario de tiempo extremo en gran parte de Argentina. La combinación de aire húmedo, importantes diferencias de temperatura y el ingreso de un sistema de baja presión desde el océano Pacífico generará condiciones propicias para la formación de lluvias, tormentas y nevadas de variada intensidad.

La atención de los especialistas está puesta en el desarrollo de una ciclogénesis, un fenómeno meteorológico asociado a la formación de un centro de bajas presiones que puede potenciar las precipitaciones y favorecer tormentas con abundante actividad eléctrica, ráfagas intensas e incluso caída de granizo en varias provincias.

Mientras el centro y norte del país mantienen temperaturas superiores a las habituales para esta época del año, la Patagonia continúa bajo la influencia de aire mucho más frío. Ese fuerte contraste favorecerá una sucesión de fenómenos que motivó la emisión de alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional para diferentes regiones.

La Patagonia será la primera en sentir el impacto

El jueves el sistema avanzará sobre el sur argentino con nevadas persistentes en sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Los pronósticos indican acumulaciones importantes de nieve tanto en alta montaña como en algunas zonas bajas, donde las precipitaciones podrán alternar entre lluvia y nieve.

Argentina enfrenta semanas de clima adverso con importantes nevadas en la Patagonia y Cuyo, así como mucha nubosidad y lluvias en el centro y el Litoral (Fuente: EFE). EFE

A este panorama se sumarán lluvias de consideración sobre distintas áreas patagónicas y vientos del noroeste con velocidades elevadas. En algunos sectores las ráfagas podrían superar los 90 km/h, generando viento blanco y una marcada reducción de la visibilidad, especialmente en caminos de montaña.

La ciclogénesis pondrá en alerta al centro del país

Durante el viernes, el foco pasará a la región central con la formación del sistema de bajas presiones. Según los pronósticos, provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y La Pampa tendrán condiciones favorables para el desarrollo de tormentas que podrían ser localmente fuertes o severas.

El Servicio Meteorológico Nacional ya emitió alertas por tormentas para distintas zonas y advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas cercanas a los 90 km/h. Los acumulados de lluvia podrían superar los 50 milímetros en algunos sectores.

El mal tiempo continuará durante el inicio de agosto

Con el avance del frente frío hacia el norte, las tormentas se desplazarán durante el sábado hacia el Litoral y el noreste argentino, mientras persistirán las nevadas en la cordillera de Cuyo y Neuquén, donde continuarán registrándose importantes acumulaciones de nieve.

Así estará el clima en el AMBA el resto de la semana (Fuente: SMN). SMN

Además, el oeste del NOA volverá a registrar fuertes vientos con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Los especialistas advierten que las alertas meteorológicas podrían ampliarse o modificarse a medida que se acerque el evento, por lo que recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional durante las próximas horas.