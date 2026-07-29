Las autoridades meteorológicas anticipan un incremento de las lluvias y recomiendan estar atentos a los reportes oficiales.

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A partir del miércoles 29 de julio, Colombia enfrentará un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica que se extenderá por más de 72 horas, con lluvias persistentes, tormentas eléctricas aisladas y fuertes vientos en distintas zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente comunicado del Ideam, el fenómeno estará impulsado por la interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos el paso de dos ondas tropicales, lo que provocará un aumento considerable de las precipitaciones entre el miércoles y el viernes.

Aunque las precipitaciones comenzaron desde el inicio de la semana, el organismo advirtió que el panorama cambiará significativamente desde el miércoles, cuando empezará el periodo más lluvioso, especialmente en el occidente, suroccidente y norte del país, donde también se esperan ráfagas de viento y tormentas eléctricas aisladas.

¿Por qué habrá una “triple tormenta” en Colombia desde el miércoles 29 de julio?

El Ideam explicó que durante esta semana coincidirán tres factores meteorológicos que favorecerán lluvias más intensas y de mayor duración:

El tránsito de la onda tropical número 29 , presente al comienzo de la semana.

La llegada de la onda tropical número 30 entre el jueves y el viernes.

La interacción de estas ondas con sistemas atmosféricos locales, que incrementarán la nubosidad y fortalecerán las precipitaciones sobre buena parte del territorio nacional.

Como resultado, el país experimentará un período continuo de lluvias que podría superar las 72 horas, especialmente entre el miércoles 29 y el viernes 31 de julio.

Se avecina una “triple tormenta” a partir del miércoles: llega un diluvio histórico con más de 72 horas de lluvias intensas y vientos fuertes.

¿Qué departamentos tendrán las lluvias más fuertes entre miércoles y viernes?

Para el miércoles 29 de julio, el Ideam prevé un aumento de las precipitaciones en:

Nariño.

Cauca.

Valle del Cauca.

Putumayo.

Caquetá.

Amazonas.

Guaviare.

Meta.

Vaupés.

Sectores de Chocó y Antioquia.

En estas zonas existe probabilidad de tormentas eléctricas aisladas y lluvias de intensidad moderada a fuerte. Mientras tanto, en la región Caribe las precipitaciones serán más variables y, en general, de menor intensidad.

¿Dónde se concentrará el diluvio histórico el jueves y viernes?

El panorama será aún más complejo durante el jueves 30 y viernes 31 de julio, cuando el Ideam espera el mayor volumen de lluvia de toda la semana.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Chocó.

Antioquia.

Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Santander.

Norte de Santander.

Caldas.

Risaralda.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Además, continuarán las lluvias sobre sectores de la Amazonía y la Orinoquía, mientras que San Andrés y Providencia también registrarán precipitaciones intermitentes.

¿Qué tan fuertes serán los vientos durante esta semana?

El comunicado también advierte sobre un incremento en la velocidad del viento, principalmente en la región Caribe.

Los vientos alisios podrían mantenerse entre 20 y 30 nudos, equivalentes aproximadamente a 37 y 55 kilómetros por hora, con posibilidad de ráfagas superiores. En el norte de la región Andina, la Orinoquía y algunos sectores del Pacífico también se esperan vientos con ráfagas cercanas a los 30 kilómetros por hora.