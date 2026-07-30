Este jueves, 30 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3113.04 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -3,05%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -3.25% y en el último año acumula -17.05%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el dólar cayó con fuerza durante los primeros cuatro días y luego alternó alzas y bajas sin dirección clara, terminando por debajo del nivel inicial.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 18.27%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es superior a la volatilidad anual del 13.37%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica un interés creciente en la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 311,304.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 622,608.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1,556,520.00 pesos colombianos.