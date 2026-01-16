Cuáles países se salvarían de una Tercera Guerra Mundial, según la IA. Imagen: ilustración de Gemini.

El mundo está en vilo por los distintos escenarios de enfrentamientos que se viven. El año empezó con una operación de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, al que se lo acusó de “narcoterrorismo”.

Esto generó distintas reacciones en varios países. Hubo quienes repudiaron la acción, pero otros la celebraron y expresaron su respaldo a la decisión de Donald Trump. Y así el panorama global se complica.

A esto se suman las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre su intención de controlar Groenlandia y el repudio que provocó por parte de Dinamarca, que ya desplegó sus tropas en la isla más grande del mundo.

Tercera Guerra Mundial: cuáles son los países de América Latina que se salvarán del conflicto, según la IA

Estos conflictos, que se suman a otros preexistentes, aumentan el temor por una posible guerra mundial. Es así que la inteligencia artificial analizó qué países de América Latina podrían quedar fuera del conflicto global, en caso de que llegara a desencadenarse.

Para su análisis, ChatGPT tomó en cuenta factores como:

Ausencia de alianzas militares (como la OTAN o tratados defensivos con potencias). Bajo perfil diplomático y militar. Recursos estratégicos poco codiciados o no vitales. Lejanía de focos de tensión (Europa Oriental, Medio Oriente, Asia-Pacífico). Infraestructura limitada para operaciones militares extranjeras (puertos, bases aéreas).

Fuente: Shutterstock

Tercera Guerra Mundial: estos cinco países de América Latina quedarán al margen, según la inteligencia artificial

Según un análisis basado en variables estratégicas, económicas y diplomáticas, hay al menos cinco países latinoamericanos que tienen altas probabilidades de mantenerse ajenos a un conflicto armado de escala global, incluso en su fase más crítica. ¿Cuáles son y por qué?

Costa Rica, el caso más claro de neutralidad estructural

No tiene fuerzas armadas desde 1948, por decisión constitucional.

por decisión constitucional. Históricamente, mantiene una política exterior basada en la diplomacia, la resolución pacífica de conflictos y el respeto al derecho internacional.

la resolución pacífica de conflictos y el respeto al derecho internacional. Sede de organismos internacionales y un país con perfil “verde” y de desarrollo humano alto.

Uruguay: estabilidad democrática y bajo perfil geopolítico

Tiene una política exterior históricamente moderada y neutral.

Participa activamente en misiones de paz de la ONU, pero sin alianzas militares fuertes.

pero sin alianzas militares fuertes. Su posición geográfica (lejos de grandes potencias o rutas estratégicas) también lo favorece.

Paraguay: aislamiento geográfico y escasa visibilidad internacional

Su aislamiento geográfico y falta de recursos estratégicos lo podrían convertir en un actor marginal en un conflicto global.

lo podrían convertir en un actor marginal en un conflicto global. Tiene una economía modesta y una política exterior poco confrontativa.

poco confrontativa. No pertenece a bloques militares con poder ofensivo.

Chile: aislamiento natural y pragmatismo diplomático

Ubicación remota y aislada: está lejos de los principales focos de tensión global, como Europa del Este, Medio Oriente o el Mar de China Meridional.

está lejos de los principales focos de tensión global, como Europa del Este, Medio Oriente o el Mar de China Meridional. Estabilidad institucional: a pesar de desafíos internos, Chile ha sido históricamente una democracia sólida con orientación pacífica.

a pesar de desafíos internos, Chile ha sido históricamente una democracia sólida con orientación pacífica. Política exterior moderada: mantiene buenas relaciones tanto con EE.UU. como con China, la UE y América Latina, sin alianzas militares fuertes que lo expongan.

mantiene buenas relaciones tanto con EE.UU. como con China, la UE y América Latina, sin alianzas militares fuertes que lo expongan. Sin presencia militar extranjera: no alberga bases militares de potencias extranjeras ni participa de bloques bélicos activos.

no alberga bases militares de potencias extranjeras ni participa de bloques bélicos activos. Baja dependencia de la defensa como política pública: aunque tiene fuerzas armadas profesionales, su gasto militar es relativamente bajo y no posee armas estratégicas.

Bolivia: neutralidad histórica, pero con recursos que generan interés

Bolivia presenta una posición ambigua, por lo que hay que ver puntos a favor y en contra:

A favor de quedar fuera del conflicto

Sin acceso al mar: como Paraguay, su mediterraneidad lo mantiene alejado de rutas estratégicas internacionales y operaciones navales.

como Paraguay, su mediterraneidad lo mantiene alejado de rutas estratégicas internacionales y operaciones navales. Política exterior no beligerante: Bolivia históricamente se ha mantenido al margen de alianzas militares ofensivas. Su política exterior ha tenido más vínculos ideológicos que militares.

Bolivia históricamente se ha mantenido al margen de alianzas militares ofensivas. Su política exterior ha tenido más vínculos ideológicos que militares. Fuerzas armadas modestas: su poderío militar es limitado y orientado más al control interno que a acciones regionales o globales.

su poderío militar es limitado y orientado más al control interno que a acciones regionales o globales. Bajo perfil diplomático global: aunque tiene participación en foros regionales, no ocupa un rol destacado en el escenario internacional.

En contra: su riqueza en litio

Litio como recurso geopolítico: Bolivia forma parte del “triángulo del litio” junto a Argentina y Chile. El litio es clave para la transición energética y los sistemas de defensa avanzados (baterías, drones, armamento de precisión).

Bolivia forma parte del “triángulo del litio” junto a Argentina y Chile. El litio es clave para la transición energética y los sistemas de defensa avanzados (baterías, drones, armamento de precisión). Posible presión extranjera: en un contexto de guerra global, los países con recursos estratégicos pueden volverse foco de presión, influencia o intervención indirecta, especialmente si no tienen medios para defenderlos.

en un contexto de guerra global, los países con recursos estratégicos pueden volverse foco de presión, influencia o intervención indirecta, especialmente si no tienen medios para defenderlos. Inestabilidad política cíclica: en las últimas décadas, Bolivia ha atravesado crisis institucionales que podrían dificultar una política exterior coherente o firme en un escenario de tensión internacional.

Tercera Guerra Mundial: cuáles países de América Latina no estarían exentos del conflicto, según la IA

Aunque Brasil, México y Argentina no son beligerantes por naturaleza, su tamaño, economía y relaciones exteriores los podrían involucrar de forma indirecta o como actores de presión

Brasil

Es el país con mayor poder militar en América del Sur y miembro del grupo BRICS.

Tiene recursos naturales estratégicos (agua, petróleo, minerales), lo cual podría despertar interés internacional.

Sin embargo, suele mantener posturas moderadas en conflictos internacionales.

Argentina

Tiene una diplomacia activa, pero sin alianzas militares fuertes.

Si bien tiene recursos naturales valiosos (litio, alimentos, agua) , su ubicación alejada de Asia, Europa y EE.UU. le da una ventaja estratégica de aislamiento.

, su ubicación alejada de Asia, Europa y EE.UU. le da una ventaja estratégica de aislamiento. El país ha sido históricamente neutral en los primeros tramos de los conflictos mundiales (como en la Segunda Guerra).

México

Aunque tiene una política exterior pacífica , su vecindad con EE.UU. podría comprometer su neutralidad.

, su vecindad con EE.UU. En un conflicto donde EE.UU. esté involucrado, es probable que haya presión o impactos colaterales en territorio mexicano (logística, refugiados, ciberataques, comercio).

La IA concluye que si una Tercera Guerra Mundial llegara a desatarse, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia tienen altas probabilidades de quedar fuera del conflicto armado directo, por su ubicación, bajo perfil militar y diplomacia pacífica.

Sin embargo, advierte que en un mundo globalizado, la neutralidad no garantiza inmunidad económica, social ni ambiental. Es importante considerar además que esto se basa en probabilidades y que no se trata de una predicción sobre lo que efectivamente podría llegar a pasar.