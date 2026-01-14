El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este miércoles que mantuvo una extensa conversación telefónica con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, y aseguró que las relaciones bilaterales marchan por buen camino.

“Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en declaraciones que marcan un giro significativo en la relación entre ambos países.

El mandatario estadounidense fue aún más allá al elogiar a Rodríguez: “Es una persona formidable”, afirmó, utilizando un calificativo poco habitual considerando que hasta hace pocas semanas ella ocupaba el cargo de vicepresidenta en el gobierno de Maduro, sancionado duramente por Washington.

Un timing clave: a un día de recibir a María Corina Machado

Las declaraciones de Trump adquieren especial relevancia dado que este jueves está programada la reunión entre el presidente estadounidense y la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca, un encuentro largamente esperado por sectores de la oposición venezolana en el exilio.

La coordinación de ambos contactos —primero con la presidenta interina y luego con la líder opositora— sugiere una estrategia de la administración Trump para posicionarse como actor clave en la transición política venezolana, manteniendo canales abiertos con todos los actores relevantes del proceso.

Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela tras la salida de Maduro del poder, un hecho que marcó el fin de más de una década de gobierno chavista bajo su conducción.

Rodríguez, quien fue canciller y vicepresidenta durante la gestión de Maduro, se encuentra ahora al frente de un gobierno de transición cuya legitimidad aún genera debate en la comunidad internacional.

Apenas horas antes de la llamada con Trump, la actual mandataria había anunciado que se abría “un nuevo momento político” en Venezuela y prometió continuar con el proceso de liberación de presos políticos, una de las principales demandas de la oposición y la comunidad internacional.

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia crearán un grupo de trabajo mientras persiste un “desacuerdo fundamental”

Mientras persisten las comunicaciones con Venezuela, el presidente de los Estados Unidos se encuentra craneando un plan diplomático para hacerse con Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca.

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia acordaron establecer un “grupo de trabajo de alto nivel” para explorar posibles áreas de compromiso, dado que persiste un “desacuerdo fundamental” sobre el futuro de la isla ártica, declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.

EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Sus declaraciones se produjeron justo después de que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieran con él y con la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en la Casa Blanca.

Si bien calificó la reunión como una discusión “franca, pero también constructiva”, centrada en cómo garantizar la seguridad a largo plazo en Groenlandia, Rasmussen afirmó en conferencia de prensa que las perspectivas de Dinamarca y Groenlandia siguen siendo diferentes a las de Estados Unidos.