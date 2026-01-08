El 2026 arrancó con una noticia de alto impacto a nivel internacional. En medio de un gran operativo, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa en Venezuela, tras acusarlo de asociación delictuosa para cometer actos de narcoterrorismo.

La fiscalía los acusa de integrar un plan para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer armas de fuego. Ambos se declararon inocentes en la audiencia.

Esta acción del gobierno de Donald Trump pone ahora el foco en otros deseos del presidente de Estados Unidos, quien había señalado en otras ocasiones que quería controlar Groenlandia.

¿Cómo es Groenlandia y a quién le pertenece?

Groenlandia, una isla rica en recursos con una superficie de 2,16 millones de kilómetros cuadrados, es una antigua colonia danesa y ahora un territorio autónomo de Dinamarca, situado en el Ártico.

Es el país menos densamente poblado del mundo y es tan remoto que sus cerca de 56.000 habitantes se desplazan entre ciudades en barco, helicóptero y avión.

Sobre las intenciones de Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reiteró esta semana que ya había “dejado muy clara la postura del Reino de Dinamarca, y que Groenlandia ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos”.

Incluso advirtió que podría provocar la desaparición de la alianza de la OTAN.

¿Por qué Groenlandia atrae a Estados Unidos?

Groenlandia posee ricos yacimientos de recursos naturales, entre los que se encuentran petróleo, gas y minerales de tierras raras.

Esto le brindaría una ventaja estratégica a Estados Unidos frente a China, que ahora ha aprovechado su dominio de la industria de las tierras raras para ejercer presión sobre Trump.

Sin embargo, al ser interrogado sobre ese punto, el presidente de Estados Unidos dijo: “Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional, no por los minerales”.

“Necesitamos Groenlandia… es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, remarcó.

"No lo descarto, No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. Necesitamos Groenlandia", aseguró Trump. Fuente: EFE.

Dinamarca resiste: cómo es su ejército

Según datos oficiales, Dinamarca está en desventaja numérica frente a Estados Unidos. Cuenta con unos 9.000 soldados, mientras que Estados Unidos tiene casi 1,5 millones.

En los últimos meses, ante la creciente amenaza de Putin, el gobierno danés ha destinado más presupuesto a la defensa e impuso el servicio militar obligatorio para las mujeres.

Cuántos F-35 y buques de guerra tiene Dinamarca

Dinamarca ha incrementado el poder de combate de las Fuerzas Armadas Danesas con la adquisición de 16 cazas F-35. Esto elevará la flota total a 43 cazas en 2027.

Además, la Armada Real de Dinamarca opera una flota de más de una veintena de buques de guerra, con cinco fragatas: tres de la clase Iver Huitfeldt para defensa aérea avanzada y dos de la clase Absalon especializadas en lucha antisubmarina, según detalla la información oficial de sus Fuerzas Armadas.

Además, cuenta con más de una docena de buques oceánicos y costeros apoyados por una flota de nueve helicópteros.