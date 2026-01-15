ALERTA OTAN: Dinamarca desafía a Donald Trump y desplegó la operación militar más osada para defender Groenlandia Fuente: Shutterstock

El Gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunciaron un aumento “significativo” de la presencia militar en el territorio y en sus aguas circundantes, en medio de crecientes tensiones estratégicas con Estados Unidos.

Washington considera que la isla es clave para la defensa y vigilancia militar del Ártico, y ha reforzado públicamente su postura para que la OTAN incremente su capacidad operativa en la región.

La fuerte postura de Dinamarca y el apoyo de la OTAN

En un comunicado, Groenlandia sostuvo que “las tensiones de seguridad se han extendido al Ártico” y que la decisión de ampliar ejercicios militares se toma “en estrecha colaboración con aliados de la OTAN”.

ALERTA OTAN: Dinamarca desafía a Donald Trump y desplegó la operación militar más osada para defender Groenlandia Fuente: Shutterstock

La medida implica operaciones de entrenamiento para condiciones extremas, control marítimo y coordinación aeronáutica en puntos estratégicos del Atlántico norte.

El interés geopolítico en el Ártico se aceleró en los últimos años por la apertura de rutas marítimas y el potencial energético que concentra la región. Para Washington, la posición de Groenlandia ofrece una ventaja militar decisiva frente a Rusia y China, además de ampliar el alcance de la defensa colectiva de la OTAN.

La respuesta de Dinamarca

Desde Copenhague, el Ministerio de Defensa de Dinamarca precisó que el incremento incluirá el despliegue de aeronaves, buques y tropas en Groenlandia y su entorno inmediato.

Parte de esos efectivos pertenecen a fuerzas aliadas de la OTAN, lo que confirma un involucramiento más amplio de la alianza en el Ártico. Las actividades abarcarán protección de infraestructura crítica, asistencia a autoridades locales, operaciones navales y la eventual recepción de unidades aliadas.

ALERTA OTAN: Dinamarca desafía a Donald Trump y desplegó la operación militar más osada para defender Groenlandia Fuente: Shutterstock

Por su parte, el Gobierno danés señaló que el operativo también podría incorporar el despliegue temporal de aviones de combate, así como maniobras navales en aguas árticas para “fortalecer la presencia de la alianza en beneficio de la seguridad europea y transatlántica”.

Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en su perfil de X que fueron enviadas unidades especiales a Groenlandia: “A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participe en los ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, Operación Arctic Endurance. Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán”, explicó el jefe de Estado.

Donald Trump confirmó que quiere controlar Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, reactivó el interés político por Groenlandia al sostener que la OTAN “se vuelve mucho más formidable con el territorio en manos de Estados Unidos”.

En un mensaje en Truth Social, advirtió que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable” y afirmó que la isla es “vital para la seguridad nacional”. Asimismo, el mandatario señaló que “Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional” y aseguró que “es vital para la ‘Cúpula Dorada’ que estamos construyendo”.