Los países europeos que conforman la OTAN comenzaron a reforzar la presencia militar en Groenlandia ante las promesas de anexión que realiza el presidente estaodunidense Donald Trump.

Luego de orquestar la operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Trump reactivó su histórico interés por Groenlandia.

La Casa Blanca confirmó que evalúa “una variedad de opciones” para avanzar sobre el territorio ártico y aseguró que no descarta el uso de las Fuerzas Armadas , lo que generó una fuerte tensión diplomática con Dinamarca y Europa.

La reunión de este jueves en Washington entre representantes de Estados Unidos y Dinamarca no alivió las tensiones entre ambos países en relación a Groenlandia.

Si bien se anunció la creación de un equipo de trabajo y que habrá nuevas reuniones, ambos países mantienen sus posturas: la Casa Blanca presiona para anexionar la isla ártica, lo que Dinamarca rechaza enfáticamente, con el apoyo de varios países europeos.

En ese marco, el Ministerio de Defensa danés confirmó una presencia militar “expandida” en la isla. Además, el vice primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, anunció que la OTAN también reforzará la cantidad de soldados en el territorio.

Las últimas naciones en confirmar el envío de comitivas militares al gigante ártico fueron Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania.





El presidente francés, Emmanuel Macron, amenazó a Estados Unidos con “consecuencias en cadena sin precedentes”, si interviene militarmente en Groenlandia.

“El presidente Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, indicó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este martes en un comunicado.

El documento agrega que Trump y su equipo están evaluando distintas alternativas para alcanzar este objetivo de política exterior. Entre las opciones se evalúan:

1. Compra directa del territorio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en una reunión reservada con legisladores del Congreso que la administración de Trump está considerando comprar Groenlandia.

Esta opción, aunque no detallada en sus términos específicos, se presenta como la alternativa diplomática preferida frente a una intervención militar.

La compra de Groenlandia por parte de EE.UU. podría ascender a hasta los u$s 700.000 millones, según detalla un análisis de expertos publicado por NBC News.

2. Presión diplomática y económica

La administración de Trump podría intensificar la presión sobre Dinamarca a través de canales diplomáticos, aunque esta opción enfrenta resistencia tanto del gobierno danés como de la propia Groenlandia.

El Departamento de Estado de EE.UU. ya solicitó en los últimos meses un análisis detallado de los recursos sin explotar en la isla.

3. Acción militar

La Casa Blanca dejó explícito que “el uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”.

Esta alternativa, aunque extrema, no ha sido descartada por Trump, quien ya en marzo de 2025 advirtió en un discurso ante el Congreso: “Creo que lo vamos a conseguir. De una forma u otra, lo vamos a conseguir”.

La reciente operación en Venezuela demostró que la administración Trump está dispuesta a usar la fuerza militar para defender lo que considera intereses de seguridad nacional, incluso sin consenso internacional.

4. Negociaciones tripartitas

Groenlandia solicitó formalmente una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio tras las declaraciones de la Casa Blanca. Esta apertura podría generar un canal de negociación directa entre Estados Unidos, Dinamarca y el gobierno autónomo de Groenlandia, aunque el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha sido categórico en rechazar cualquier anexión.

Groenlandia ocupa una posición estratégica entre EE.UU., Europa y Rusia, sobre la llamada brecha GIUK, un paso marítimo que conecta el Ártico con el océano Atlántico.

Por qué Groenlandia es estratégicamente clave

Ubicación geopolítica privilegiada

Groenlandia ocupa una posición estratégica entre Estados Unidos, Europa y Rusia, sobre la llamada brecha GIUK (Groenlandia-Islandia-Reino Unido), un paso marítimo que conecta el Ártico con el océano Atlántico. Esta ubicación la convierte en un punto de control naval fundamental.

Riqueza en recursos naturales

La isla posee yacimientos considerables de petróleo, gas y minerales de tierras raras, elementos críticos para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipamiento militar. El dominio chino sobre la industria de tierras raras hace que estos recursos sean especialmente valiosos para Estados Unidos.

El derretimiento del hielo ártico debido al cambio climático podría hacer estos recursos más accesibles y abrir nuevas rutas marítimas navegables durante más tiempo al año, reconfigurando el comercio global.

Competencia con China y Rusia

Trump justificó su interés afirmando que “Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”. La creciente presencia de estas potencias en el Ártico es vista por Washington como una amenaza directa a su seguridad nacional.