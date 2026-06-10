Se viene el diluvio del año con más de 48 horas de lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de tormentas con intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes y vientos inestables.

El temporal impacta principalmente en la provincia de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja.

Llega un temporal que durará más de 48 horas

El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de una tormenta que afectará a la provincia de Catamarca durante tres días consecutivos. El mal tiempo comenzó en la mañana del viernes, mientras que en la jornada se prevén tormentas intensas hacia la tarde.

Durante la madrugada del jueves se potenciarán las tormentas y se extenderán hasta la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los fenómenos estarán acompañados por vientos inestables y abundantes lluvias.

Las tormentas también impactarán en provincias cercanas como Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja, que registrarán lluvias de similar intensidad.

Servicio Meteorológico Nacional

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

Luego de un fin de semana marcado por lluvias intensas y ráfagas de viento, el organismo climático informó que las precipitaciones regresarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la noche del miércoles 10 de junio.

Para el resto de la semana, se esperan días mayormente nublados.