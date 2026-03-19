El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica y agua que traerá lluvias intensas durante más de 24 horas, tormentas fuertes y vientos inestables. En el inicio del fin de semana, las localidades de la Costa serán alcanzadas por tormentas fuertes y luvias persistentes. El temporal comenzará este viernes con una intensa caída de agua que dejará acumulados de alrededor de 10 milímetros. El SMN anticipó que las lluvias continuarán hasta la tarde del sábado, con acumulados significativos de hasta 14 milímetros. Además, el lunes 23 se esperan algunas lluvias aisladas. El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas serán: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Costa Atlántica: El organismo anticipó un inicio de fin de semana con cielo nublado y el ingreso de un frente de tormentas que comenzará en el sur de la provincia y se extenderá hacia el norte. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 27°C y condiciones de cielo parcialmente nublado. La mínima prevista para esta semana se ubicará en torno a los 17°C.