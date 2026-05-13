Después de semanas en las que el calor extremo secó rápidamente la superficie del suelo, pero los campos del país se preparan para un cambio radical en las condiciones del clima. Regresarán las lluvias y lo harán con fuerza: el pronóstico anticipa tormentas intensas, caída de granizo, fuertes rachas de viento y un refrescamiento brusco de las temperaturas en varias regiones del país. Especialistas advierten que los acumulados podrían superar los 250 milímetros de lluvia en algunas zonas, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones urbanas y agrícolas. Las tormentas más intensas del país golpearán este lunes a Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y zonas agrícolas de Coahuila, donde se esperan lluvias acumuladas de entre 75 y 250 milímetros en regiones de la Huasteca, el norte de Veracruz y áreas serranas. El temporal llegará acompañado de granizo, descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 70 km/h, elevando el riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones en el campo. Para los productores de maíz, sorgo y frijol de temporal, la humedad representa un alivio después de semanas de altas temperaturas y fuerte evaporación, ya que favorecerá el llenado de cultivos y la recuperación del perfil del suelo. Sin embargo, especialistas advierten que las lluvias concentradas en pocas horas podrían provocar anegamientos, arrastre de semillas y daños en parcelas recién sembradas. En el sector ganadero, los pastizales tendrán una rápida recuperación gracias a la humedad, aunque el exceso de agua complicará el manejo del hato en potreros saturados. Establos lecheros y granjas porcinas deberán reforzar la ventilación y el control sanitario para evitar enfermedades respiratorias y estrés por humedad elevada. Los apicultores del Altiplano y la Huasteca enfrentarán también una semana complicada. Las fuertes rachas de viento pueden derribar colmenas mal aseguradas y afectar la producción, por lo que recomiendan asegurar estructuras, limpiar drenes y trasladar animales a zonas altas antes de la llegada de las tormentas más severas. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el Estado de México serán los estados con mayor variabilidad meteorológica de la semana. Las temperaturas bajarán respecto a días anteriores, pero las tormentas serán frecuentes y localmente muy intensas. El maíz de temporal recibe una señal positiva: la humedad ayudará a estabilizar la emergencia y el crecimiento inicial. El problema será directo para las hortalizas y la agricultura protegida. Cultivos como lechuga, cilantro, jitomate y brócoli pueden sufrir daño físico por granizo, exceso de humedad en sustratos y aparición rápida de enfermedades fungosas. En zonas productoras de berries y flores de ornato, el viento fuerte puede provocar la caída de estructuras plásticas o el daño en mallas sombra, especialmente donde ya venían debilitadas por el calor extremo de semanas anteriores. Para los productores avícolas, el refrescamiento reduce el estrés térmico, pero la humedad alta dentro de los galpones puede generar problemas sanitarios y elevar los costos de ventilación. Tampoco conviene apresurarse con fertilizaciones nitrogenadas: con suelos saturados, parte del nitrógeno puede perderse antes de que el cultivo lo aproveche. Igualmente, es fundamental evitar la labranza y el ingreso de maquinaria pesada en parcelas húmedas para no compactar el suelo.