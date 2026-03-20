Miles de argentinos esperan el fin de semana largo de cuatro días por el feriado del 24 de marzo. Sin embargo, el clima no acompañará, ya que llegarán fuertes tormentas a Buenos Aires y otras provincias. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en la previa del finde XXL llegará un fuerte ciclón con lluvias y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. El SMN alertó por el ingreso de nubes negras al país durante la tarde y noche del viernes. Las lluvias se prolongarán por toda la noche del viernes y gran parte del sábado con temperaturas mínimas de 19°. Las ráfagas de viento serán inestables y bajarán la sensación térmica durante varios días seguidos. Para el fin de semana de cuatro días se esperan mínimas de 15°. Las provincias bajo alerta son las siguientes: El Servicio Meteorológico informó que durante el sábado se esperan hasta 21 milímetros de agua acumulada con vientos sentido este de hasta 66 kilómetros por hora. La tormenta golpeará prácticamente toda la provincia de Buenos Aires y CABA, incluidas zonas como la Costa Atlántica. Miles de porteños aprovecharán el fin de semana largo para descansar y desde el SMN informaron el pronóstico del clima: