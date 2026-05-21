Se va a terminar la visa para entrar a Estados Unidos | Los argentinos ya no necesitarán tramitarla para viajar por turismo o negocios: cuándo entra en vigencia Fuente: IA

El Gobierno nacional confirmó que Argentina avanza en el proceso para incorporarse al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, una medida que permitiría a millones de argentinos ingresar al país norteamericano por turismo o negocios sin necesidad de realizar el trámite consular tradicional.

La iniciativa todavía se encuentra en etapa de evaluación y requerirá cumplir distintas condiciones técnicas y de seguridad antes de su implementación definitiva, pero el objetivo final es que los ciudadanos argentinos puedan ingresar a Estados Unidos con el pasaporte.

Cuándo podrían viajar los argentinos sin visa a Estados Unidos

La confirmación fue realizada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que el objetivo del Gobierno es que el sistema entre en funcionamiento durante los primeros meses de 2027.

Se va a terminar la visa para entrar a Estados Unidos | Los argentinos ya no necesitarán tramitarla para viajar por turismo o negocios: cuándo entra en vigencia Fuente: Archivo

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, sostuvo la funcionaria en LN+.

En caso de concretarse, los ciudadanos argentinos podrían ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días por motivos turísticos o comerciales sin necesidad de tramitar una visa consular.

Qué necesita Argentina para ingresar al programa de exención de visa

Según explicó Alejandra Monteoliva, el proceso involucra distintas áreas del Estado y no depende únicamente de una decisión política.

Se va a terminar la visa para entrar a Estados Unidos | Los argentinos ya no necesitarán tramitarla para viajar por turismo o negocios: cuándo entra en vigencia Fuente: Archivo

“No es solamente una cuestión de seguridad nacional”, explicó la ministra, y detalló que participan organismos como:

Cancillería.

Ministerio del Interior.

RENAPER.

Autoridades consulares estadounidenses.

Además, aclaró que Argentina ya inició formalmente el procedimiento requerido por Estados Unidos para evaluar el ingreso al Visa Waiver Program.

“Tenemos reuniones y vamos mostrando los avances en forma permanente”, afirmó Monteoliva. También remarcó que el sistema exige “trazabilidad de procesos y en el registro de la información”.

Prohibirán el ingreso de estos hinchas argentinos al Mundial 2026

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que el programa Tribuna Segura estará vigente en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que impedirá el ingreso a los estadios a determinados grupos de hinchas argentinos.

En este aspecto, Alejandra Monteoliva confirmó que el Gobierno argentino ya compartió información sobre aproximadamente 21.000 personas con restricciones de ingreso a estadios por antecedentes vinculados a violencia en el fútbol.

A esa base de datos se sumaron otros 13.000 deudores alimentarios morosos, elevando el total de personas con prohibición de ingreso a eventos deportivos a 34.000.

De esta manera, cualquier ciudadano argentino incluido en esos registros no podrá acceder a los estadios durante la próxima Copa del Mundo.