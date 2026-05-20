El proceso para que Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos avanza a paso firme. Foto: El Cronista.

El proceso para que Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos avanza a paso firme. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que desde el Gobierno esperan que en los primeros meses de 2027 ya esté en funcionamiento.

Esto permitiría a los ciudadanos argentinos viajar al país norteamericano por turismo o negocios durante hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular.

Viajar a EE.UU. sin visa: cómo funcionaría el programa

En conversación en LN+, Monteoliva sostuvo que “no es solamente una decisión política o administrativa, ya que hay que cumplir una serie de pasos que estamos trabajando”. En ese sentido, detalló que recibió la visita de la subsecretaria de Asuntos Consulares de los Estados Unidos, funcionaria encargada de supervisar este sistema.

A pesar de que había expectativa para que la exención de la visa se aplicara antes del Mundial 2026, la funcionaria aclaró que esto no será posible. En ese sentido, manifestó que la expectativa del Gobierno de Javier Milei es que ya esté en funcionamiento para 2027.

Si se pertenece a un país que integra el programa VWP, se debe tramitar la autorización del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Foto: archivo.

Adiós visa: ¿qué documento se debe solicitar para entrar a EE.UU.?

Si bien este programa simplifica el proceso migratorio para los extranjeros que gozan del beneficio, las autoridades migratorias establecieron un requisito fundamental para registrar la entrada y salida al país de estos ciudadanos.

Si se pertenece a un país que integra el programa VWP, se debe tramitar la autorización del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) válida. Se trata de una aprobación previa al viaje que establece que la persona cumple con todos los requisitos. Este permiso debe estar acompañado del pasaporte.

Qué debe cumplir Argentina para entrar al Visa Waiver

El proceso del reingreso de Argentina al programa puede tardar, ya que la nación solicitante debe cumplir con una serie de requisitos para ser elegible.

Según la normativa de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, estos son los criterios clave: