Miles de argentinos preparan viajes al exterior cada año creyendo que tener el pasaporte vigente es suficiente para ingresar o salir del país. Sin embargo, las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden impedir el embarque o el ingreso internacional incluso cuando el documento todavía no está vencido.

La Dirección Nacional de Migraciones y distintos organismos internacionales aplican controles vinculados con requisitos complementarios que van más allá de la fecha de vencimiento del pasaporte. Entre ellos aparecen la vigencia mínima exigida por el país de destino, el estado físico del documento, autorizaciones para menores y situaciones migratorias irregulares.

El requisito que puede frenar un viaje aunque el pasaporte siga vigente

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando el pasaporte todavía está vigente, pero no cumple con el tiempo mínimo requerido por el país de destino.

Muchos países exigen:

Al menos 6 meses de vigencia restante.

O 3 meses posteriores a la fecha de salida prevista.

Por ese motivo, una persona puede tener un pasaporte legalmente válido en Argentina y aun así:

No poder abordar el avión.

Ser rechazada por la aerolínea.

O tener problemas al ingresar al país de destino.

Especialistas en viajes internacionales recomiendan revisar la vigencia del documento varios meses antes de viajar.

Muchos viajeros desconocen que pueden ser rechazados en aeropuertos y fronteras aunque el pasaporte siga vigente por requisitos migratorios. ChatGPT - creada con IA

Qué pasa si el pasaporte está dañado

Migraciones y las compañías aéreas también pueden rechazar documentos deteriorados.

Entre los problemas que suelen generar inconvenientes aparecen:

Hojas rotas.

Tapas desprendidas.

Humedad.

Chip defectuoso.

Datos ilegibles.

Incluso si el pasaporte todavía no venció, las autoridades pueden considerar que el documento no es apto para viajar.

El requisito obligatorio para menores de edad

En Argentina, los menores que viajan sin ambos padres necesitan una autorización especial de salida del país.

La documentación puede ser exigida:

En aeropuertos.

Pasos fronterizos.

Terminales portuarias.

Sin esa autorización, Migraciones puede impedir la salida del menor aunque tenga DNI y pasaporte vigentes.

Qué ocurre con personas con doble nacionalidad

Algunos países exigen que sus ciudadanos ingresen utilizando el pasaporte local y no el extranjero.

Por eso, personas con doble ciudadanía pueden enfrentar controles adicionales o inconvenientes migratorios si presentan documentación incorrecta al ingresar o salir del país correspondiente.

Cuánto dura el pasaporte argentino

Según información oficial del Gobierno argentino sobre pasaportes:

Los pasaportes para mayores de 18 años tienen una vigencia de 10 años.

Para menores de edad, la duración es de 5 años.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación los requisitos específicos del país de destino antes de viajar para evitar rechazos migratorios o problemas al momento del embarque.