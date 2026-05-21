Mauricio Sana, que hasta ahora se desempeñó como Vice Chaiman de Flybondi y CEO de OCA, anunció su salida definitiva del grupo estadounidense COC Global Enterprise, el holding liderado por Leonardo Scatturice. La decisión llega en medio de una etapa de cambios de estructura y movimientos de gestión.

El propio ejecutivo comunicó la noticia a través de una publicación en LinkedIn, donde aseguró que inicia una “nueva etapa profesional llena de desafíos y nuevos proyectos”. “Después de más de 7 años en Flybondi y de estos intensos 100 días en OCA, donde trabajamos en el diseño del plan de transformación de la compañía, comienza una nueva etapa profesional”, escribió.

El ejecutivo cerró un ciclo de siete años en la aerolínea. Se incorporó a Flybondi en febrero de 2019 como director comercial y posteriormente ocupó el cargo de CEO. Durante ese período quedó al frente de una etapa definida por la expansión de rutas, la recuperación post pandemia y el crecimiento del negocio en la Argentina.

Su mandato llegó hasta febrero de este año, cuando dejó la gerencia general para convertirse en vicepresidente y asumir, además, como CEO de OCA, una de las mayores empresas privadas de correo y logística del país. En su lugar quedó Paz Lovisolo, quien ocupa actualmente la presidencia de Flybondi.

Antes de su desembarco en la aviación, Sana ocupó posiciones de liderazgo en empresas multinacionales y desarrolló experiencia en áreas vinculadas a estrategia, operaciones y transformación de negocios.

En su publicación, Sana destacó su paso por la aerolínea. “Tuve la oportunidad de liderar uno de los proyectos más disruptivos de la aviación argentina, junto a equipos extraordinarios que hicieron posible democratizar el acceso al avión para millones de personas”, afirmó.

Hasta el momento, la compañía aérea no informó quién ocupará el rol que deja vacante Sana.

En OCA, el empresario había asumido como CEO a comienzos de febrero. Su paso fue breve: permaneció alrededor de 100 días y, según explicó en su publicación, el esfuerzo estuvo puesto en diseñar un plan de transformación orientado a modernizar la operación . “El desafío fue distinto pero igual de apasionante: sentar las bases de una transformación profunda, combinando operación, tecnología, eficiencia e innovación para proyectar una compañía preparada para los próximos años”, sostuvo.

Tras su salida, la conducción de OCA quedará a cargo de Gastón Pérez Izquierdo, ex-CEO de la bodega Catena Zapata.

Hace menos de un año, OCA se presentó en concurso preventivo, con una deuda que escala a los $ 100.000 millones. En diciembre de 2025, el holding estadounidense compró a la empresa de paquetería y servicios logísticos, con el objetivo de convertirla en la mayor compañía de transporte y logística de América latina.