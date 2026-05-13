Cada vez falta menos para el receso invernal y muchas familias argentinas planean un viaje al exterior. Las personas que no posean el pasaporte al día deben tener en cuenta que no lo necesitarán si cumplen con un requisito fundamental. Países limítrofes que integran el Mercosur: También se incluyen otros países de Sudamérica: Según el Ministerio de Seguridad Nacional, la documentación que necesitás para viajar a países limítrofes son: Es importante remarcar que, si bien no se necesita el pasaporte, el DNI físico tiene que estar vigente y en buen estado. No son válidos: En el resto de los países del mundo es necesario realizar el trámite de pasaporte o tenerlo actualizado. Cada vez que viaje un menor de edad, deberá contar con el documento y además con una autorización especial. Si el menor de 18 años viaja con ambos padres, estos deben acreditar el vínculo presentando: Si el menor de 18 viaja con uno solo de sus padres, este, además de demostrar el vínculo con alguno de los documentos citados, debe acompañar: Si el o la menor es hijo o hija de menores de 18 años, necesita: Cabe destacar que la documentación no es necesario que sea original, mediante copias debidamente legalizadas o certificadas es suficiente.