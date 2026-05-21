Las personas con pedidos de captura, órdenes judiciales activas o advertencias de arresto en Estados Unidos pueden perder su pasaporte y quedar impedidas de solicitar uno nuevo. Las normas federales permiten revocar o bloquear documentos de viaje cuando existen procesos judiciales pendientes o restricciones impuestas por tribunales.

Las autoridades explicaron que la medida puede aplicarse tanto a ciudadanos dentro del país como a estadounidenses en el exterior. En algunos casos, el pasaporte también puede ser retenido mientras avanzan investigaciones o procedimientos judiciales.

Estados Unidos puede revocar pasaportes por órdenes de arresto

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que las agencias de seguridad y tribunales pueden solicitar la revocación o denegación de pasaportes cuando existe una orden federal de arresto o una disposición judicial activa.

Las normas federales también contemplan restricciones para personas con condiciones de libertad condicional que prohíban salir del país o para casos vinculados con procesos de extradición.

Según documentos oficiales, las autoridades deben presentar información judicial válida para iniciar el procedimiento de cancelación o bloqueo del pasaporte.

Estados Unidos revoca o suspende los pasaportes de las personas con pedidos de captura. Chat GPT | IA

Quiénes podrían quedar sin pasaporte en Estados Unidos

Las restricciones alcanzan principalmente a personas incluidas en listas judiciales o con causas penales abiertas. Entre los casos contemplados aparecen:

Pedidos federales de captura.

Órdenes judiciales activas.

Advertencias de arresto.

Procesos de extradición.

Restricciones de libertad condicional.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan impedir que personas requeridas por la Justicia abandonen el país utilizando documentación oficial.

Qué pasa si una persona intenta renovar el pasaporte

El gobierno puede rechazar automáticamente nuevas solicitudes de pasaporte cuando detecta órdenes judiciales pendientes o restricciones legales activas.

Además, las autoridades pueden retener documentación vigente mientras avanzan investigaciones o procesos judiciales relacionados con el solicitante.