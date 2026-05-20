Argentina prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite con su pasaporte

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Tener el pasaporte vencido puede convertirse en un problema para miles de viajeros que planeen entrar o salir del país durante 2026. Aunque las reglamentaciones varían según la nacionalidad, las autoridades migratorias remarcaron que existen casos en los que el ingreso o egreso puede ser rechazado por falta de documentación vigente.

En este marco, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó cuáles son los documentos obligatorios para ingresar y salir de Argentina y advirtió qué ocurrirá con quienes tengan el pasaporte vencido o no presenten los datos correspondientes.

La medida impacta principalmente en extranjeros provenientes de países fuera del MERCOSUR, aunque también alcanza a ciudadanos argentinos que deban presentar pasaporte obligatorio para viajar al exterior.

Por qué Argentina prohíbe el ingreso o egreso del país a quienes tengan el pasaporte vencido

Según las disposiciones oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, los extranjeros extrazona deberán presentar pasaporte vigente para ingresar o egresar del territorio argentino.

Esto incluye principalmente a viajeros provenientes de:

Europa,

Estados Unidos,

Canadá,

Asia,

África,

Oceanía.

En estos casos, un pasaporte vencido puede rechazarle el ingreso, impedir que aborden vuelos internacionales o generarles progremas migratorios al momento de salir del país.

Las autoridades explican que toda documentación de viaje debe encontrarse vigente y en buen estado al momento del control fronterizo.

Qué extranjeros sí pueden ingresar a Argentina sin pasaporte

Argentina mantiene acuerdos migratorios con países del MERCOSUR y asociados que permiten el ingreso mediante otros documentos válidos.

Entre ellos se encuentran ciudadanos de:

Brasil,

Uruguay,

Paraguay,

Bolivia,

Chile,

Perú,

Colombia,

Ecuador,

Venezuela.

En estos casos, los viajeros pueden ingresar utilizando DNI vigente, cédula de identidad o documentación habilitada por acuerdos regionales.

Qué pasa si un extranjero excedió el tiempo permitido en Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones también recordó que los turistas extranjeros deben respetar el plazo de permanencia autorizado al ingresar al país.

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Cuando una persona supera ese tiempo sin regularizar su situación migratoria, pueden aplicarse:

multas,

tasas migratorias,

o habilitaciones especiales de salida.

En algunos casos, el extranjero deberá realizar trámites adicionales antes de abandonar Argentina.

Qué ocurre con los ciudadanos argentinos que tienen el pasaporte vencido

Para los ciudadanos argentinos, las condiciones dependen del destino elegido. Dentro del MERCOSUR y países asociados, muchos viajes pueden realizarse únicamente con DNI vigente, sin necesidad de presentar pasaporte.

Sin embargo, para viajar a otros destinos internacionales, el pasaporte continúa siendo un documento obligatorio.

Cómo renovar mi pasaporte argentino

Las personas que tengan el pasaporte vencido o próximo a vencer pueden iniciar el trámite de renovación a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El proceso puede realizarse en:

oficinas del Renaper,

registros civiles habilitados,

centros de documentación rápida,

o en operativos móviles distribuidos en distintas provincias.

Para renovar el pasaporte argentino se necesita:

DNI vigente,

pasaporte anterior, en caso de tenerlo,

y abonar la tasa correspondiente.

Actualmente existen distintas modalidades de entrega, puede ser por medio de un trámite regular, exprés o resolución inmediata en algunos aeropuertos y centros habilitados.

El pasaporte argentino tiene una vigencia de 10 años para las personas mayores a 18 años y de 5 años, para los menores de edad.