Miles de personas podrían tener problemas para viajar al exterior por una condición clave vinculada al pasaporte. Tanto ciudadanos argentinos como extranjeros pueden ser rechazados al intentar salir o ingresar al país si el documento presenta irregularidades, está vencido o no cumple con las exigencias mínimas de vigencia establecidas por el destino elegido. Aunque muchos viajeros sólo revisan la fecha exacta de vencimiento, distintos países exigen que el pasaporte tenga una validez mínima restante para permitir el ingreso. En varios casos, el documento debe contar con al menos seis meses de vigencia desde la fecha del viaje. Las autoridades migratorias también pueden impedir el embarque cuando el pasaporte está deteriorado, presenta hojas dañadas o tiene información ilegible. Entre los principales motivos por los que una persona puede tener problemas migratorios aparecen: En estos casos, las aerolíneas y los controles migratorios pueden rechazar el embarque incluso antes de abordar el vuelo. Muchos destinos internacionales aplican la llamada “regla de los seis meses”. Eso significa que el pasaporte debe seguir vigente durante al menos medio año después de la fecha prevista de ingreso. Entre los países que suelen aplicar esta condición aparecen: En Europa, gran parte del espacio Schengen exige una vigencia mínima de tres meses posteriores a la salida prevista del territorio. Otro de los problemas más frecuentes ocurre con documentos deteriorados. Migraciones y las aerolíneas pueden considerar inválido un pasaporte cuando presenta: Incluso pequeños daños pueden generar inconvenientes en los controles automáticos de aeropuertos internacionales. El trámite de renovación del pasaporte se realiza a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y puede gestionarse en centros de documentación habilitados o registros civiles. Actualmente existen distintas modalidades: Las autoridades recomiendan revisar la documentación con anticipación antes de comprar pasajes o programar viajes internacionales, especialmente en temporadas de alta demanda.