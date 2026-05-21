Estados Unidos podría proceder a la retención del pasaporte de individuos que ingresen con determinados documentos. (Fuente: Representación creada con IA)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos poseen la facultad de anular o rechazar pasaportes extranjeros, incluyendo los emitidos a ciudadanos colombianos, en situaciones donde el documento no cumpla con los estándares exigidos. Esta problemática puede surgir si se detectan daños evidentes, alteraciones o signos de manipulación, lo que imposibilita que el pasaporte sea considerado como un medio de identificación válido para el ingreso al país.

En un contexto de intenso aumento en el tráfico de viajeros, sobre todo durante períodos de alta demanda turística, se incrementan las consultas por parte de colombianos interesados en comprender qué tipo de deterioros que pudieran generar inconvenientes en el proceso de migración. Adicionalmente, surge la imperiosa necesidad de informarse acerca de los procedimientos a seguir ante la aparición de rasgaduras, manchas, dobleces pronunciados u otros defectos físicos que podrían conllevar a un rechazo durante los controles en las fronteras.

EE.UU. podría rechazar estos pasaportes

En determinadas situaciones, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indica que un pasaporte pierde validez para viajar en caso de deterioros que afectan su autenticidad o que imposibilitan la lectura de los datos personales, lo cual faculta a los agentes migratorios a no aceptar el documento durante los controles de ingreso.

Existen diversas condiciones físicas o modificaciones que pueden resultar en la invalidación del pasaporte, entre ellas:

Contacto con líquidos o humedad , que provoca manchas o distorsiona la información impresa.

Roturas severas en la libreta o en la página donde figuran los datos del titular.

Marcas, sellos o anotaciones no oficiales , ajenas a las autoridades competentes.

Falta de páginas , especialmente aquellas destinadas a visas o registros migratorios.

Cortes, perforaciones o daños estructurales que comprometan la integridad del documento.

Mitos del pasaporte que no deberían frenar tu viaje

Las autoridades de Estados Unidos aclaran que ciertos signos de uso cotidiano no invalidan el pasaporte, ni exigen su reemplazo inmediato. Entre estos se encuentran:

Marcas leves de doblez producto de guardarlo en bolsillos o fundas.

Apertura natural de las páginas tras manejo frecuente.

Muestra desgaste normal pero conserva su estructura intacta.

¿Qué hacer si tu pasaporte está dañado?

La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. En caso de que el pasaporte se encuentre dañado, será necesario solicitar uno nuevo presentando: