Mezclar miel con sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan antes de entrenar.

Mezclar miel con sal antes de entrenar es una práctica que ganó popularidad en redes sociales y hoy respaldan especialistas en nutrición deportiva.

La combinación actúa sobre dos factores clave del rendimiento físico: la energía disponible y la hidratación muscular.

La lógica detrás del hábito es fácil. La miel aporta carbohidratos de digestión rápida que el cuerpo usa como combustible inmediato durante el ejercicio aeróbico, mientras que la sal repone el sodio, uno de los principales electrolitos que se pierde a través del sudor.

Qué hace cada ingrediente en el cuerpo

La miel no actúa igual que el azúcar refinado . Su combinación de glucosa y fructosa entrega energía de forma diferenciada: la glucosa entra rápido al torrente sanguíneo, mientras que la fructosa se absorbe más lento, lo que genera una liberación sostenida en lugar del típico pico y caída.

La glucosa de la miel entra rápido al torrente sanguíneo, mientras que la fructosa se absorbe más lento, lo que genera una liberación sostenida en lugar del típico pico y caída. Generado con IA.

La sal, por su parte, cumple una función hidratante concreta. El sodio es esencial para las señales eléctricas que activan las contracciones musculares y mejora la absorción de agua desde el intestino hacia el torrente sanguíneo, lo que acelera la hidratación.

Además, la miel contiene compuestos antiinflamatorios como flavonoides y polifenoles, según la Clínica Mayo, con propiedades antioxidantes que combaten los radicales libres y reducen el estrés oxidativo.

Eso la diferencia del azúcar común y de las bebidas energizantes con edulcorantes sintéticos.

Cuánto tomar y cuándo

La proporción recomendada es de una a dos cucharadas de miel con una pizca de sal , entre 30 y 60 minutos antes del entrenamiento. Se puede tomar directo o disuelto en un vaso de agua.

Sin embargo, no todos necesitan la sal. Reponer el sodio perdido en el sudor solo es necesario para entrenamientos de más de 60 minutos o en ambientes de calor y humedad intensa. Para la mayoría de las sesiones de gimnasio, la cantidad de sal de la dieta habitual es suficiente.

En este sentido, la combinación de miel y sal funciona mejor como un refuerzo complementario que como reemplazo de una nutrición preentrenamiento completa.

En conclusión, si el entrenamiento es intenso o se produce en un día de calor, una cucharada de miel con una pizca de sal es una opción natural, económica y con respaldo nutricional.