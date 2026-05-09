La Dirección Nacional de Migraciones, que está bajo el Ministerio de Seguridad, informó que los extranjeros provenientes de determinados países deberán presentar un documento adicional al pasaporte para poder ingresar al país. La exigencia forma parte de la normativa migratoria vigente y se aplica en aeropuertos, fronteras terrestres y pasos internacionales de todo el país. La Dirección Nacional de Migraciones estableció que los ciudadanos de determinados países necesitan contar con una visa válida emitida por autoridades argentinas antes de viajar. Sin ese documento, las personas no podrán ingresar al territorio nacional y las autoridades migratorias estarán habilitadas para rechazar el ingreso. Además de la visa obligatoria, los viajeros deberán presentar un pasaporte vigente y en buen estado. Dependiendo del país de origen y del motivo del viaje, también podrán exigir comprobantes de hospedaje, pasajes de salida y acreditación de solvencia económica. La normativa alcanza especialmente a extranjeros provenientes de países que no poseen acuerdos de exención migratoria con Argentina y cuyos ciudadanos deben tramitar autorización previa para entrar al país. La Dirección Nacional de Migraciones detalló que los ciudadanos de los siguientes países requieren de una visa especial para poder entrar al territorio argentino: Desde Migraciones indicaron que los controles documentales continuarán reforzándose en todos los puntos de ingreso al país para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley migratoria argentina. En ese marco, las autoridades podrán impedir el ingreso de cualquier extranjero que no cuente con visa vigente, presente documentación irregular o tenga el pasaporte vencido.