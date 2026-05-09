La Dirección Nacional de Migraciones recordó cuáles son los documentos obligatorios para viajar al exterior y advirtió que quienes no tengan el pasaporte vigente podrían enfrentar inconvenientes para ingresar o salir de la Argentina en viajes fuera del Mercosur. El organismo, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, recomendó revisar con anticipación toda la documentación para evitar problemas en aeropuertos y pasos fronterizos. De acuerdo con la información oficial, los ciudadanos argentinos que viajen a países del Mercosur y Estados Asociados, como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, pueden utilizar el DNI o el pasaporte para salir del país. Sin embargo, para todos los destinos que se encuentren fuera de ese bloque regional, será obligatorio contar con un pasaporte vigente. Además, algunos países también exigen visa y otros requisitos migratorios específicos según la nacionalidad del viajero. Migraciones también recordó que el documento debe encontrarse en buen estado y corresponder al último ejemplar emitido, ya que documentos deteriorados o vencidos pueden impedir el embarque o el ingreso al país de destino. Las autoridades explicaron que los extranjeros con residencia permanente o temporaria en Argentina deberán presentar el pasaporte o la cédula vigente de su país de origen junto con una constancia actualizada de residencia. En tanto, quienes posean residencia precaria deberán exhibir el documento de viaje correspondiente. Para viajar fuera del Mercosur, los residentes extranjeros tendrán que contar obligatoriamente con un pasaporte vigente de su nacionalidad y acreditar su residencia en Argentina. Otro de los puntos destacados por Migraciones tiene que ver con los viajes de menores de edad. En todos los casos, será necesario tramitar la autorización de salida del país correspondiente. Este procedimiento puede realizarse en más de 100 dependencias migratorias distribuidas en todo el territorio nacional. En tanto, para viajar con menores de edad se debe presentar la siguiente documentación: