Mezclar vinagre con maicena y alcohol: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Cada vez más personas buscan alternativas caseras y económicas para limpiar el hogar sin gastar de más en productos industriales.

En ese contexto, una mezcla de vinagre, maicena y alcohol comenzó a ganar popularidad por su efectividad para limpiar vidrios y espejos, dejando las superficies brillantes y sin marcas en pocos minutos.

Para qué sirve la mezcla de vinagre, maicena y alcohol

Esta preparación casera se utiliza principalmente para limpiar superficies de vidrio y cristales, ya que ayuda a remover suciedad, grasa, polvo y marcas difíciles.

Mezclar vinagre con maicena y alcohol: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Según quienes utilizan este truco de limpieza, la combinación permite:

Dejar vidrios brillantes.

Eliminar marcas de dedos.

Reducir manchas de agua.

Limpiar espejos sin dejar vetas.

Quitar suciedad acumulada en ventanas.

Además, muchas personas la eligen porque se prepara con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina.

Cómo preparar el limpiador casero para vidrios y espejos

La mezcla puede hacerse en pocos minutos y no requiere productos costosos.

Mezclar vinagre con maicena y alcohol: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Ingredientes recomendados

Vinagre.

Maicena.

Alcohol.

Cómo usarla correctamente

Mezclar los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea. Colocar el líquido dentro de un pulverizador. Aplicar directamente sobre vidrios o espejos. Pasar un paño limpio o papel absorbente. Secar bien para evitar marcas.

Especialistas en limpieza recomiendan utilizar paños de microfibra para obtener un mejor resultado y lograr mayor brillo en las superficies.

Qué superficies no conviene limpiar con esta mezcla casera

Aunque el truco se volvió viral por su efectividad, la preparación no está pensada para limpiar cualquier superficie del hogar.

Por eso, recomiendan evitar su uso en:

Pisos.

Muebles delicados.

Ropa.

Madera.

Superficies sensibles o enceradas.

El uso principal de esta mezcla está orientado exclusivamente a cristales, ventanas y espejos, donde sus componentes ayudan a limpiar profundamente sin necesidad de productos químicos más agresivos.