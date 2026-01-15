Tras una racha de temperaturas agobiantes que pusieron a prueba a gran parte de Argentina, el escenario meteorológico finalmente cambia. Para este jueves 15 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a más de diez provincias.

Este fenómeno marca el inicio de un proceso de inestabilidad que, aunque requiere precaución, traerá el esperado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

Pronóstico: ¿qué provincias están bajo alerta?

El sistema de tormentas avanza de sur a norte, afectando principalmente a las siguientes regiones:

Región central: Buenos Aires (incluyendo CABA y el GBA), Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Cuyo y La Pampa: San Luis, Mendoza y el sector norte de La Pampa.

Norte Argentino: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

En estas zonas, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de precipitación de entre 30 y 60 mm, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y ocasional caída de granizo.

Una fuerte tormenta con granizo se aproxima al país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas. Fuente: Archivo

¿A qué hora llega la tormenta a Buenos Aires?

Si sos del área metropolitana o alrededores, el alivio está a la vuelta de la esquina:

Tarde del jueves: El ambiente seguirá pesado y muy húmedo. Pueden registrarse chaparrones aislados , pero el grueso de la inestabilidad llegará más tarde.

Noche del jueves / madrugada del viernes: Es el periodo crítico. Se espera que las tormentas más fuertes atraviesen el AMBA , acompañadas de ráfagas del sector sur.

Viernes 16: Notarás un cambio radical. La máxima descenderá a los 28° y las noches volverán a ser aptas para el descanso, con mínimas más bajas.

Ante la vigencia de esta alerta, es fundamental seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes.